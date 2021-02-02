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    Нацпроект по развитию АПК планируют принять в июле - Сапархан Омаров

    2 Февраля 2021, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Концепцию Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса разрабатывает Министерство сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства министерством ведется разработка концепции Национального проекта по развитию АПК на следующие пять лет. Основными принципами нацпроекта станут преемственность и стабильность мер господдержки с введением встречных обязательств для бизнеса. На сегодня уже идет активное обсуждение концепции нацпроекта с представителями агробизнеса, науки и другими заинтересованными сторонами», - сказал министр сельского хозяйства Сапархан Омаров в ходе заседания Правительства.

    По сообщению министра, в первой декаде февраля планируется презентовать проект концепции на площадке «Атамекен» перед бизнесом и далее, после одобрения всеми заинтересованными сторонами, в соответствии требованиями системы государственного планирования рассмотреть в Правительстве с участием депутатов Парламента, представителей государственных органов, акиматов областей и агробизнеса.

    При этом Сапархан Омаров попросил акимов принять участие в подготовке этого документа, так как основная доля в реализации нацпроекта ляжет на регионы,

    «По итогам обсуждений концепции будет разработан нацпроект, срок принятия которого в соответствии с поручением Главы государства, определен июль 2021 года. При этом не позднее июня нацпроект планируется рассмотреть на Высшем совете при Президенте Республики Казахстан по реформам», - сообщил С. Омаров.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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