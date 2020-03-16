Нацкомпания «Қазақстан Ғарыш Сапары» отмечает 15-летие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 17 марта 2020 года исполняется пятнадцать лет со дня создания АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары». О том, каким был этот путь для ведущей космической компании Казахстана, в материале корреспондента МИА «Казинформ».

С созданием в 2007 году Указом Президента РК Национального космического агентства во главе с Талгатом Мусабаевым была определена миссия компании, достаточно амбициозная - создать наземную инфраструктуру современных космических технологий в столице Казахстана.

Речь шла о мегапроекте Национального космического центра (НКЦ) в городе Астане, идея принадлежала Первому Президенту страны Н.А. Назарбаеву, которую он озвучил после своего визита в Париж в 2008 году.

И вот уже в октябре 2009 года в рамках государственного визита президента Франции в Казахстан было подписано 24 документа по сотрудничеству, 4 из них - в области космической деятельности. Стратегическим партнером была определена французская компания EADS Astrium, с которой был подписан контракт на создание двух спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и учредительных документов по созданию СП (позже получившего название «Ғалам») по строительству сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов (СБИК КА) в Астане.

Июль 2010 года был ознаменован торжественным моментом открытия памятного знака на месте будущего НКЦ в столице Казахстана с участием Премьер-Министра Казахстана.

К 2014 году – году запуска двух казахстанских спутников ДДЗ, на территории будущего НКЦ появились первые здания действующего Центра СВСН РК, наземный комплекс управления космической системы ДЗЗ, а первый отряд казахстанских специалистов - проектировщиков космической техники, завершив полный курс обучения на производственных площадках иностранных партнеров-подрядчиков, вернулся домой.

30 апреля 2014 года с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся успешный запуск казахстанского спутника ДЗЗ «KazEOSat-1», через два месяца, 30 июня 2014 года Казахстан запускает второй космический аппарат ДЗЗ среднего пространственного разрешения «KazEOSat-2».

В канун дня рождения компании мы попросили рассказать председателя правления АО «НК «ҚҒС» Еркина Шаймагамбетова о том, с какими результатами встречает коллектив знаменательную дату.

«15 лет назад на месте НКЦ была степь, сегодня здесь построен современный технологический комплекс. В соответствии с проектом НКЦ, планируем начать вторую очередь строительства социальных объектов. Из основных и главных итогов последних нескольких лет стало завершение строительства сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов (СБИК КА)», - отметил руководитель компании. В штатном режиме работают система СВСН, космическая система ДЗЗ, с конца 2018 года на орбите успешно функционируют два спутника научно-технологического назначения, созданные казахстанскими специалистами СП «Ғалам». В рамках республиканской бюджетной программы обеспечен большой объем космических снимков и геосервисов, специалисты компании разработали для госорганов 49 геосервисов, а также мобильные приложения по фиксации нарушений, по экологии, недропользованию. Растут коммерческие доходы от предоставления услуг по СВСН и ДЗЗ, будет создан новый Центр компетенций по анализу данных ДЗЗ», - рассказал председатель правления компании.

Говоря о планах, Е. Шаймагамбетов отметил, что АО «НК «ҚҒС» нацелено использовать программные продукты со 100% казахстанским содержанием. В частности, в этом году будет сделан акцент на создание нового казахстанского космического аппарата связи, обновление группировки спутников ДЗЗ среднего и высокого разрешений. «К концу 2020 года, завершив системные испытания оборудования и испытательных участков, мы планируем ввести в промышленную эксплуатацию СБИК КА - наш главный объект, «сердце» НКЦ», - подчеркнул глава АО «НК «ҚҒС».

«Космос делают Люди. Поэтому верю, что коллектив нацкомпании «Қазақстан Ғарыш Сапары», созданный на мощной идее, энтузиазме, с присущим ему духом патриотизма, наличием высокого профессионализма, образования и интеллекта, справится и с вызовами сегодняшнего дня, и поставленными задачами», - сказал в заключение Е. Шаймагамбетов.