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    Нацкомиссия РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО подвела итоги двух лет

    31 Января 2020, 16:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальной академической библиотеке РК состоялось очередное заседание Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО под руководством министра культуры и спорта РК, председателя Национальной комиссии Актоты Раимкуловой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В заседании приняли участие постоянные члены Комиссии – руководители заинтересованных государственных органов, видные деятели образования, науки и культуры РК.

    Подводя итоги последних двух лет, были отмечены конкретные результаты работы Комиссии, ее тематических комитетов, клубов и ассоциированных школ ЮНЕСКО. В частности, еще два национальных парка Казахстана – Чарынский и Жонгар-Алатауский вошли во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

    Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества пополнили две номинации РК – «Наследие Коркыта» и «Традиционные весенние обряды казахских коневодов – кымызмурындык, биебайлау и айгыр косу».

    Под патронажем ЮНЕСКО в Париже был успешно проведен международный форум «Великая степь: духовное наследие и ее вклад в мировую историю».

    Казахстан был избран в международный координационный совет Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», а руководитель профильного казахстанского Нацкомитета Р.Ященко был назначен в состав Международного комитета советников по биосферным резерватам.

    Заместитель министра иностранных дел РК – заместитель председателя Национальной комиссии Е.Ашикбаев подчеркнул, что ЮНЕСКО остается важным партнером Казахстана в решении задач в социально-культурной сфере, а также является уникальной платформой для пропаганды национальных достижений в областях культуры, науки, образования, информационных технологий.

    В ходе заседания участники также обсудили приоритетные направления деятельности комиссии на 2020 год, в том числе рассмотрели вопросы подготовки и продвижения новых национальных номинаций в списки всемирного наследия и нематериального наследия ЮНЕСКО.

    Особое внимание члены комиссии уделили обсуждению вопроса об организации празднования в текущем году 1150-летия аль-Фараби и 2200-летия Шымкента, которые были включены в Календарь памятных дат ЮНЕСКО.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ЮНЕСКО Рухани жаңғыру
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