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    Национализация нефтесервисных компаний путем приобретения их НК «Казмунайгаз» не предусматривается - Минэнерго

    8 Февраля 2022, 07:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство энергетики прокомментировало распространяющуюся в средствах массовой информации и социальных сетях информацию об обращениях работников некоторых нефтесервисных компаний (ТОО «Бургылау», ТОО «West Oil software», ТОО «Caspian Food», ТОО «Бузачи Транс Курылыс» и др.) по поводу национализации их предприятий, например путем их приобретения АО НК «Казмунайгаз» или его дочерними организациями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт Минэнерго.

    По данной информации Министерство энергетики поясняет следующее.

    Решение вопросов снижения доли государства в экономике является важным приоритетом в работе по повышению конкурентоспособности предприятий нашей страны и обеспечению здоровой конкурентной среды. Поэтому государством проводится активная работа по передаче государственных и квазигосударственных предприятий в конкурентную среду, в том числе в нефтегазовом комплексе.

    Реализуется Комплексный план приватизации на 2021 – 2025 годы, где по группе компаний Холдинга «Самрук-Казына» планируется поэтапно выставить на приватизацию порядка 40 предприятий.

    В этой связи, национализация нефтесервисных компаний путем приобретения их АО НК «Казмунайгаз» не предусматривается.

    В свою очередь, для улучшения социально-трудовых условий подрядных организаций по всему периметру группы АО НК «Казмунайгаз» проводится соответствующая работа.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    КазМунайГаз Нефть Минэнерго РК
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