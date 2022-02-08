Национализация нефтесервисных компаний путем приобретения их НК «Казмунайгаз» не предусматривается - Минэнерго
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство энергетики прокомментировало распространяющуюся в средствах массовой информации и социальных сетях информацию об обращениях работников некоторых нефтесервисных компаний (ТОО «Бургылау», ТОО «West Oil software», ТОО «Caspian Food», ТОО «Бузачи Транс Курылыс» и др.) по поводу национализации их предприятий, например путем их приобретения АО НК «Казмунайгаз» или его дочерними организациями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт Минэнерго.
По данной информации Министерство энергетики поясняет следующее.
Решение вопросов снижения доли государства в экономике является важным приоритетом в работе по повышению конкурентоспособности предприятий нашей страны и обеспечению здоровой конкурентной среды. Поэтому государством проводится активная работа по передаче государственных и квазигосударственных предприятий в конкурентную среду, в том числе в нефтегазовом комплексе.
Реализуется Комплексный план приватизации на 2021 – 2025 годы, где по группе компаний Холдинга «Самрук-Казына» планируется поэтапно выставить на приватизацию порядка 40 предприятий.
В этой связи, национализация нефтесервисных компаний путем приобретения их АО НК «Казмунайгаз» не предусматривается.
В свою очередь, для улучшения социально-трудовых условий подрядных организаций по всему периметру группы АО НК «Казмунайгаз» проводится соответствующая работа.
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