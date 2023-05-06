Национальный стиль и комфортный отдых: как санаторий Almaty Resort встречает своих гостей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Санаторий «Almaty Resort» Медицинского центра Управления Делами Президента, который уже существует более 55 лет, является одним из популярных мест отдыха казахстанцев. Современный многофункциональный санаторно-курортный комплекс расположился в тихом экологически чистом районе на большой территории в окружении деревьев, сохраняющих тенистую прохладу в знойные летние дни. Здесь каждого посетителя встречают на высшем уровне - для гостей представлены комфортабельные номера, выполненные по европейским стандартам, прекрасная лечебная база, разнообразное меню, спортивные залы и многое другое. Большинство людей сюда также приезжают, чтобы насладиться природой, подышать свежим воздухом, совершить оздоровительную прогулку по терренкурам. Корреспонденты МИА «Казинформ» побывали в санаторий и узнали об его особенностях.

Санаторий «Almaty Resort» является филиалом акционерного общества «Лечебно-оздоровительного комплекса «Окжетпес». Он оснащен самым современным медицинским оборудованием мирового стандарта. Курорт располагается в трех километрах от Алматы, у подножия Заилийского Алатау, на высоте 1052 метра над уровнем моря. Его общая площадь составляет 21 гектар. Одна из главных особенностей санатория - это его минеральная вода из собственного источника, которая добывается с глубины 3000 метров. На этом уровне вода выходит при температуре 42 градуса. Она хранится в специальном хранилище и подается в ванные залы при температуре 36 градусов.

Собственная скважина

Минеральная вода содержит важные микроэлементы - йод, фтор, бром, марганец, кремниевую кислоту. Она оказывает сильнейший лечебный эффект, восстанавливая нормальную работу пищеварительной системы, других органов и систем желудочно-кишечного тракта. Вода также используется наружно для различных бальнеопроцедур - минеральные ванны, гинекологические, кишечные и десневые орошения, для ингаляций. Помимо лечения минеральной водой здесь можно получить процедуры грязелечения.

«Грязелечения наши гости получают по назначению врача в зависимости от нозологии. Иловая грязь у нас доставляется из озера Тузколь Алматинской области», - заявила заместитель директора по лечебно-реабилитационной работе Салтанат Бейсембаева.

Медицинский блок

Медицинский блок санатория находится в трехэтажном здании. Здесь гостям высококвалифицированные врачи оказывают разные виды услуг. Имеются эффективные реабилитационные и лечебно-оздоровительные программы, полностью учитывающие индивидуальные требования и медицинские показания каждого пациента. Отдыхающие могут воспользоваться услугами центра косметологии и эстетической медицины, почувствовать эффект галокамеры (это комната, в которой создаются условия соляной пещеры или спелеошахты), избавиться от стресса в spa-центре.

На первом этаже здания есть ресепшн - здесь с 10:30 до 12:30 всех отдыхающих угощают фиточаем, кислородным коктейлем. Фиточай, или травяной чай, представляет собой растительный сбор из разных трав. В него добавляют лепестки цветов, сухие листья, плоды, семена растений.

«Фиточай у нас применяется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, органов дыхания по назначению врача. Он входит в комплекс реабилитационного, медико-восстановительного лечения», - отметила она.

Медицинский блок санатория оснащен современным оборудованием. К примеру, здесь доступна технология определения степени риска развития различных патологий в органах и системах с применением аппарата «Медсканер БИОРС». На этом аппарате благодаря программному комплексу Velness (здоровье) можно пройти 10 различных видов диагностики. Важно отметить, что врачи санатория составляют лечебный план в соответствии с диагнозом пациента - здесь работают кардиологи, терапевты, невропатологи, эндокринолог, диетолог, физиотерапевт, уролог, офтальмолог, стоматолог.

«Что касается функциональной диагностики, то у нас проводится ультразвуковое исследование, то есть УЗИ почти всех органов, суставов, мягких тканей, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, кардиограмма, спирография. Также я хочу обратить внимание на нашу лабораторию. У нас она уникальная, соответствует всем современным стандартам. Делаем серологические, биохимические, иммуноферментные анализы (ИФА), check-up (чекап). То есть, у нас можно получить почти все исследования и консультации», - заявила Салтанат Бейсембаева.

Физиопроцедуры «Almaty Resort» также заслуживают отдельного внимания. Как известно, процедуры физиотерапии могут применяться для лечения широкого спектра болезней. В санатории физиотерапия является частью комплексного подхода к лечению и широко применяется с целью ускорения выздоровления, профилактики многих заболеваний, улучшения настроения. К примеру, здесь есть СМТ-терапия (синусоидально модулированный ток), разные виды массажа: сухой гидромассаж, ванны Каракаллы, спа-капсула, механотерапия (благодаря данной терапии существенно улучшается подвижность мышц, суставов, мышц, а также улучшается физическая адаптация пациента после перенесенной болезни), общий массаж.

Помимо физиотерапии большим спросом среди посетителей пользуется и лечебные прогулки по терренкурам. Терренкур является методом тренирующей терапии, развивает выносливость, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, стимулирует обмен веществ, нервную активность, а также тренирует мышцы конечностей, туловища. На территории санатория есть три вида терренкура, протяженностью от 500 до 3000 метров с разными углами подъема. Маршрут «тропы здоровья» пролегает по привлекательным ландшафтам, поэтому связь с природой оказывает дополнительное благоприятное влияние на нервно-психическое состояние человека.

Медицинский блок санатория работает с 08:00 до 20:00 без выходных. Здесь трудятся 96 человек, из них 29 - врачи, 49 - средний медперсонал и 18 младший медперсонал.

Фото: пресс-служба санатория Almaty Resort

Ресторан

Современное комплексное лечение должно включать в себя не только лекарства, но и правильное питание. Специально разработанные лечебные диеты помогают быстрее выздороветь. При некоторых заболеваниях, например, сахарном диабете и ожирении, соблюдение диеты является основным способом лечения. Поэтому диетологом санатория для каждого отдыхающего разрабатывается специальное меню в зависимости от его состояния здоровья.

В санатории «Almaty Resort» имеется три ресторана, на общее количество 340 посадочных мест, где представлено обширное меню a la carte (это практика заказа отдельных блюд из меню в ресторане, в отличие от табльдот, где предлагается комплексное меню). Гости могут отведать не только блюда национальной, но и иностранной кухни. Отвечает за меню не только шеф-повара, но и директор санатория Гульжанат Бугубаева. На эту руководящую должность она была назначена в конце прошлого года, а до этого возглавляла парламентскую и президентскую кухни.

«У нас полностью поменялось меню. Мы ввели национальный день. По пятницам, начиная с завтрака, у нас готовятся национальные блюда: бешбармак, кеспе, куырдак, баурсаки, а также сытные десерты, к примеру, майсок и другие. Кроме того, по средам у нас готовятся блюда узбекской и итальянской кухни. В целом у нас каждый день меню меняется и не повторяется. Это все ради наших клиентов», - рассказывает Гульжанат Бугубаева.

График ресторанов выглядят следующим образом: каждый день завтрак подается с 09:00 до 10:00, в 11:00 - кумысотерапия, с 13:00 до 14:00 - обед, в 16:00 - полдник, с 18:30 до 19:30 - ужин, спустя несколько часов гостей также угощают кефиром. В ресторанах в общей сложности трудятся 70 человек, из них 25 - это повары. Они работают по сменам.

«Я работаю здесь с марта 2017 года. В целом карьеру начал 10 лет назад, проработал в гостиницах и ресторанах. По профессии я бухгалтер, но мне давно нравился готовить. Я решил заняться своим хобби профессионально, много экспериментировал, оттачивал свои навыки, в итоге стал поваром. Да, работа не из легких, но если человек занимается своим любимым делом, то нет никаких проблем. Мне больше нравится наши национальные блюда, также предпочитаю больше восточную кухню. Но мы здесь в санатории готовим разные блюда, принимаем заказы, при этом строго соблюдается технологическая карта», - говорит су-шеф ресторана Алмас Осипов.

Важно также отметить, что зал одного из ресторанов выполнен в форме юрты и оформлен в казахских традициях с национальными мотивами, здесь можно найти и музыкальные инструменты - все желающие могут сыграть на домбре.

Гости

В санатории можно встретить не только пожилых, но и молодых пар. Сюда на отдых и лечение приезжают люди со всего региона страны, в том числе и иностранные граждане. Комплексное лечение проводится 10 дней, стоимость на одного человека начинается от 34 тысячи тенге в день. В эту сумму входит стандартный двухместный номер, пятиразовое питание, комплексное лечение, бассейн.

«Мы сейчас активно работаем над развитием медицинского туризма. Сейчас к нам начали приезжать граждане России, Китая», - заметила Гульжанат Бугубаева.

Она заявила, что большое количество отдыхающих приходится на весну-лето. В санатории досуг организован как для детей, так и для взрослых. В свободное от процедур время гости могут посетить спортивный зал, косметологический кабинет, библиотеку, сыграть в бильярд, проводить время в караоке, кинотеатре, а по вечерам насладиться классической музыкой в исполнении талантливых музыкантов.

«Мне здесь очень нравится. Каждый год приходим с супругой, чтобы восстановиться, отдохнуть. Место очень спокойное, тихое. К тому же, персонал здесь очень вежливый, работают профессионалы своего дела. Это очень важно. Что касается кухни, то здесь очень вкусно готовят. Также есть кумысотерапия. Очень полезно», - делится заслуженный деятель РК, актер, режиссер Балтабай Сейтмамытулы.

Сенсорная комната

Руководство санатория сейчас активно внедряет концепцию Kazakh Nomad Resort. Ее главная цель - внести элементы культуры богатейшего казахского народа, его традиции в сервис, в питание, оформление залов и номерного фонда. К примеру, в санатории с нового года открыли сенсорную комнату, которая оформлена в национальном стиле (комната для релаксации). Это специально организованная среда, оснащенная оборудованием для стимуляции систем восприятия человека: зрительной, слуховой, обонятельной, тактильной, вестибулярной. Комната способна восстановить душевное и моральное равновесие, обрести гармонию с собой и окружающими, укрепить нервную систему.

«Сенсорную комнату сделали специально для релакса. Это входит в нашу лечебную программу. Отдыхающие, когда приходят сюда, могут погрузиться в свое детство. У кого-то оно ассоциируется с горами, водопадами, с необычными садами и так далее. Комната была создана, чтобы могли расслабиться, полежать в тишине, и забыть о своих проблемах. Людям очень нравится, они хотят проводить здесь много времени, но время сеанса рассчитано на 15-30 минут», - объясняет глава санатория.

Стоит отметить, что в сенсорной комнате установлены топчаны, декоративные растения, а на фоне играют известные кюи и расслабляющие музыки. Это позволит отдыхающим окунуться в незабываемую природную атмосферу.

«В целом у нас уникальный санаторий. Ему уже 55 лет. Он был создан Динмухаммедом Кунаевым. Здесь сейчас в общей сложности работают 325 человек. У нас новейшие технологии отечественной курортологии и физиотерапии, комфортабельные в современные номера. Хочу добавить, что мы предлагаем эффективные реабилитационные и лечебно-оздоровительные программы, полностью учитывающие индивидуальные требования и медицинские показания каждого пациента. Ведь забота и индивидуальный подход к лечению - главное отличие наших медицинских и санаторно-курортных услуг», - подчеркнула Гульжанат Бугубаева.

В санатории также особое внимание уделяется проведению культурных мероприятий – Наурыз, выставки, акции. Также не редко проходят съемки фильмов и сериалов.



