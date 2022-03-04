Национальный статус планируют закрепить за фондом развития «Даму»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прокомментировал возможность создания единого оператора поддержки предпринимательства в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения эффективности государственных мер поддержки МСБ Правительством РК проводится работа по оптимизации структуры АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»)», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

В частности:

- в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Фонд «Даму») передан функционал АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по гарантированию кредитов;

- в целях создания единого оператора по субсидированию кредитов субъектов МСБ, получаемых в банках второго уровня, лизинговых компаниях и микрофинансовых организациях прорабатывается вопрос передачи функционала по субсидированию кредитов в сфере агропромышленного комплекса от Министерства сельского хозяйства в Фонд «Даму»;

- прорабатывается вопрос о закреплении статуса Фонда «Даму» в качестве национального института развития по поддержке предпринимательства.

«Вместе с тем, за исключением Фонда «Даму», операторами мер государственной поддержки МСБ выступают другие дочерние организации АО «НУХ «Байтерек» (АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд развития промышленности», АО «Казына Капитал Менеджмент», АО «Казахстанская Жилищная Компания», АО «Экспортная страховая компания «Kazakh Export», АО «КазАгроФинанс», АО «Банк Развития Казахстана»), а также АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations», - отметил Премьер.

«В этой связи, Министерством национальной экономики будет проведен анализ оказываемых субъектам предпринимательства мер государственной поддержки на предмет их оптимизации и сокращения количества операторов. По итогам проведенной работы в ваш адрес Министерством национальной экономики в месячный срок будет направлена соответствующая информация», - заключил А. Смаилов.