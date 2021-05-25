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    Национальный проект по развитию электроэнергетики будет разработан в Казахстане

    25 Мая 2021, 22:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Глобальном круглом столе по вопросам добывающих отраслей, назвал «экологизацию» добывающей промышленности первостепенной задачей и абсолютным приоритетом в деле устойчивого развития Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    Президент напомнил о намерении Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Эта цель была анонсирована в ходе Саммита по амбициозным задачам в связи с изменением климата в декабре 2020 года.

    Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что Казахстан остается одной из самых энергоемких стран в мире, поскольку добывающий сектор составляет 50 % промышленности. Почти 70 % производства электроэнергии по-прежнему зависят от угля.

    В связи с этим Глава государства назвал «экологизацию» добывающей промышленности первостепенной задачей и абсолютным приоритетом в деле устойчивого развития Казахстана.

    Как сообщил Президент, в настоящее время разрабатывается Концепция низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года.

    «Для снижения зависимости энергетического баланса от сжигания угля будет разработан Национальный проект по развитию электроэнергетики, направленный на решение следующих ключевых приоритетов: развитие газовой и гидроэнергетики, а также использования возобновляемых источников энергии. Кроме того, в ближайшие пять лет в Казахстане будет посажено до 2 миллиардов деревьев», — сообщил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана выступил с видеообращением на Глобальном круглом столе по вопросам добывающих отраслей.


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    ООН Энергетика Экология Промышленность
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