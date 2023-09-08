Национальный почтовый оператор терпит миллиардные убытки из-за содержания сельских отделений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В прошлом году убыток национального почтового оператора за содержание сельских отделений составил 15,4 миллиарда тенге. Об этом сообщила председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова на заседании общественного совета АО «Самрук-Казына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, доставка газет, журналов и письменной корреспонденции ежегодно сокращается в среднем на 17 процентов, поскольку многие издания уходят в онлайн.

«Тем не менее, если нужно доставить всего одну газету, мы все равно отправляем транспорт», - заявила Асель Жанасова.

Она также сообщила, что четыре тысячи сотрудников Казпочты работают на неполную ставку, ее размер в селах составляет 0,2.

«Когда вы объявляете, что минимальная зарплата 96 тысяч тенге, а человек работает на 0,2 ставки и получает 20 тысяч тенге, для него это его единственная работа, другой работы у него в селе нет. Я думаю, если у вас так много людей работает на 0,2 ставки, это же те отделения, где надо внедрять какие-то другие технологии и не держать людей, пользуясь тем, что никакой другой работы на селе нет, предлагая им не минимальную заработную плату, а 20 тысяч тенге. Мне кажется, это стоит посмотреть», - заявил Жамишев.

На что представители национального почтового оператора отметили, что на сегодня проводится работа по наделению их дополнительными функциями и повышению зарплаты.

Отметим, что с 1 января 2024 года минимальную заработную плату в Казахстане планируют поднять до 85 тысяч тенге.