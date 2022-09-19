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      Международная деятельность Казахстана. Внешняя политика

    Национальный павильон Казахстана представлен на VII ЭКСПО «Китай-Евразия» в Урумчи

    19 Сентября 2022, 13:38

    ПЕКИН-УРУМЧИ. КАЗИНФОРМ – Национальный павильон Республики Казахстан представлен на VII ЭКСПО «Китай-Евразия» в городе Урумчи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    19 сентября в Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР) открывается VII ЭКСПО «Китай-Евразия». Согласно информации оргкомитета, в выставке принимают участие 45 стран и регионов из Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Африки.

    Республика Казахстан участвует в VII ЭКСПО «Китай-Евразия» в статусе «страны почетного гостя». В рамках выставки размещен национальный павильон Казахстана, где будет представлена продукция крупнейших казахстанских предприятий пищевой и легкой промышленности.

    Выставка пройдет в офлайн и онлайн-формате. Выставочная площадь составляет 40 тыс. кв. м и разделена на три тематические части: инвестиционное сотрудничество, международная торговля и торговля товарами.

    В рамках ЭКСПО состоится Тяньшаньский форум, а также панельные сессии по таким сферам, как цифровая экономика, международная электронная коммерция, научно-техническое сотрудничество, культура и туризм.

    Как ранее сообщалось, сроки проведения VII ЭКСПО «Китай-Евразия» перенесены с августа на сентябрь 2022 года из-за вспышки коронавируса в СУАР.

    Предшественницей ЭКСПО «Китай-Евразия» считается Урумчийская внешнеторговая экономическая ярмарка, которая проводилась в городе Урумчи (административный центр СУАР КНР) с 1992 года на ежегодной основе, вплоть до 2010 года.





    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Китай Международная деятельность РК ЭКСПО
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