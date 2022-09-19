19 Сентября 2022, 13:38

Национальный павильон Казахстана представлен на VII ЭКСПО «Китай-Евразия» в Урумчи

ПЕКИН-УРУМЧИ. КАЗИНФОРМ – Национальный павильон Республики Казахстан представлен на VII ЭКСПО «Китай-Евразия» в городе Урумчи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

19 сентября в Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР) открывается VII ЭКСПО «Китай-Евразия». Согласно информации оргкомитета, в выставке принимают участие 45 стран и регионов из Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Африки.

Республика Казахстан участвует в VII ЭКСПО «Китай-Евразия» в статусе «страны почетного гостя». В рамках выставки размещен национальный павильон Казахстана, где будет представлена продукция крупнейших казахстанских предприятий пищевой и легкой промышленности.

Выставка пройдет в офлайн и онлайн-формате. Выставочная площадь составляет 40 тыс. кв. м и разделена на три тематические части: инвестиционное сотрудничество, международная торговля и торговля товарами.

В рамках ЭКСПО состоится Тяньшаньский форум, а также панельные сессии по таким сферам, как цифровая экономика, международная электронная коммерция, научно-техническое сотрудничество, культура и туризм.

Как ранее сообщалось, сроки проведения VII ЭКСПО «Китай-Евразия» перенесены с августа на сентябрь 2022 года из-за вспышки коронавируса в СУАР.

Предшественницей ЭКСПО «Китай-Евразия» считается Урумчийская внешнеторговая экономическая ярмарка, которая проводилась в городе Урумчи (административный центр СУАР КНР) с 1992 года на ежегодной основе, вплоть до 2010 года.











