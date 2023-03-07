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    Национальный павильон Казахстана открылся на горнорудной выставке в Канаде

    7 Марта 2023, 01:24

    ТОРОНТО. КАЗИНФОРМ - В городе Торонто (Канада) на международной выставке PDAC-2023 состоялась официальная церемония открытия национального павильона Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Kazakh Invest».

    Основанная в 1932 году Ассоциация геологов и разработчиков Канады (PDAC) наиболее известна своей ежегодной конференцией и выставкой и представляет интересы индустрии разведки, добычи и разработки полезных ископаемых. Мероприятие регулярно привлекает до 25 тысяч посетителей из более чем 130 стран.


    В церемонии открытия казахстанского павильона приняли участие заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алмас Айдаров, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Иран Шархан, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Канаде Акылбек Камалдинов, а также вице-президент PDAC-2023 Лиза Макдональд.

    Ведущий мероприятия, президент «Arras Minerals» Даррен Клинк, отметил, что конференция PDAC доказала свою актуальность как уникальная площадка для развития международного сотрудничества в горнодобывающей отрасли.


    Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алмас Айдаров подчеркнул, что «каждый год на протяжении последнего десятилетия казахстанская делегация принимает участие в этом масштабном мероприятии. Однако в этом году мы решили расширить свое участие, собрав делегацию высокого уровня и впервые представив национальный павильон. Как и Канада, Казахстан уделяет большое внимание развитию горнодобывающей и металлургической промышленности, так как это «вторая экономика» страны (после нефтегазовой), на долю которой приходится около 20% национального экспорта. Мы приглашаем вас освоить более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов», - отметил Алмас Айдаров.


    В казахстанскую делегацию вошли около 50 представителей государственного и частного секторов, в том числе крупнейшие компании. Работа национального павильона Казахстана также будет стимулировать дальнейшее экономическое сотрудничество между Казахстаном и другими странами, участвующими в этом мероприятии.

    В Торонто также состоится казахстанско-канадский бизнес-форум, с участием руководителей центральных и местных государственных органов, национальных и частных компаний, представителей отраслевых и региональных бизнес-ассоциаций, а также руководителей ведущих канадских компаний, таких как Hatch, CAMECO Corporation, B2Gold, Arras Minerals, Nutrien, Teck Resources Limited, Ion Energy и т.д.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Экономика Канада
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