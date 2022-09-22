Национальный орган по профессиональным квалификациям хотят создать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство труда и социальной защиты населения РК планирует заложить трехуровневую модель управления Национальной системой квалификации (далее - НСК), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Закладывается трехуровневая модель управления НСК. Первый уровень – Национальный совет по профессиональным квалификациям, который станет единым центром принятия решений, отвечающим за стратегическое управление НСК», – сообщил вице-министр Олжас Ордабаев во время презентации законопроектов «О профессиональных квалификациях» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций» в Мажилисе.

Второй уровень – отраслевые советы по профессиональным квалификациям при государственных органах. Они будут осуществлять ведущую роль в становлении отраслевых систем квалификаций, отвечая за обеспечение своей отрасли профессиональными квалифицированными кадрами.

На третьем уровне предполагается создание Национального органа по профессиональным квалификациям, в компетенцию которого будут входить функции по оказанию методической и экспертной поддержки по НСК.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе презентованы законопроекты «О профессиональных квалификациях» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций».



