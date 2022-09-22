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    Национальный орган по профессиональным квалификациям хотят создать в Казахстане

    22 Сентября 2022, 11:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство труда и социальной защиты населения РК планирует заложить трехуровневую модель управления Национальной системой квалификации (далее - НСК), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Закладывается трехуровневая модель управления НСК. Первый уровень – Национальный совет по профессиональным квалификациям, который станет единым центром принятия решений, отвечающим за стратегическое управление НСК», – сообщил вице-министр Олжас Ордабаев во время презентации законопроектов «О профессиональных квалификациях» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций» в Мажилисе.

    Второй уровень – отраслевые советы по профессиональным квалификациям при государственных органах. Они будут осуществлять ведущую роль в становлении отраслевых систем квалификаций, отвечая за обеспечение своей отрасли профессиональными квалифицированными кадрами.

    На третьем уровне предполагается создание Национального органа по профессиональным квалификациям, в компетенцию которого будут входить функции по оказанию методической и экспертной поддержки по НСК.

    Ранее сообщалось, что в Мажилисе презентованы законопроекты «О профессиональных квалификациях» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минтруда РК Занятость Общество Трудоустройство
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