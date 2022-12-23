Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-9-11℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Национальный онкогематологический центр для детей появится в Казахстане

    23 Декабря 2022, 17:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет усилена материально-техническая база детских онкобольниц, улучшится лекарственное обеспечение и главное – появится Национальный онкогематологический центр для детей. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В течение последних пяти лет 335 детям проведена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, из них 49 в этом году. В результате 5-летняя выживаемость детей с онкогематологической патологией составляет выше 75%. По поручению Главы государства, министерством разработан комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями, в котором до 2025 года предусмотрены мероприятия по усилению материально-технической базы детских онкобольниц, улучшение лекарственного обеспечения и повышению квалификации специалистов данной службы. Запланировано создание Национального онкогематологического центра для детей», - проинформировал на брифинге в СЦК Вячеслав Дудник.

    По его словам, также утверждена Дорожная карта по совершенствованию онкогематологической помощи детям до 2024 года.

    «В среднем в год выявляется 500-600 детей, из них 41% с острыми лейкозами, 14% с опухолями центральной нервной системы, 9% с саркомами мягких тканей и другими заболеваниями. Выявляемость у детей онкологии 1-2 стадии составила 38%. В возрастной структуре 33% - это дети от 3 до 10 лет. Всего под динамическим наблюдением находятся 3833 ребенка с различными онкологическими и гематологическими заболеваниями, из них 960 пациентов продолжают получать специфическую патогенетическую терапию амбулаторно», - добавил Вячеслав Дудник.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минздрав РК Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайцев попросили вызывать скорую помощь лишь в экстренных ситуациях
    Аңсаған сәби: 3100 детей родились в казахстанских семьях по спецпрограмме
    Педиатров и неонатологов не хватает в Казахстане
    Более 2 млн случаев ОРВИ зарегистрировано в Казахстане с начала октября
    Популярное
    1 Детский развлекательный центр открыли в поселке Торетам рядом с Байконуром
    2 Занятия для учеников 0-4 классов в школах Астаны 23 декабря переводятся в онлайн-формат
    3 Более 70 земельных участков незаконно выдали в Петропавловске
    4 Сложные операции детям с мукополисахаридозом провели в Алматы
    5 Подземные толчки в 4,2 балла зафиксировали на территории Казахстана
    Новости партнеров