Национальный онкогематологический центр для детей появится в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет усилена материально-техническая база детских онкобольниц, улучшится лекарственное обеспечение и главное – появится Национальный онкогематологический центр для детей. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В течение последних пяти лет 335 детям проведена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, из них 49 в этом году. В результате 5-летняя выживаемость детей с онкогематологической патологией составляет выше 75%. По поручению Главы государства, министерством разработан комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями, в котором до 2025 года предусмотрены мероприятия по усилению материально-технической базы детских онкобольниц, улучшение лекарственного обеспечения и повышению квалификации специалистов данной службы. Запланировано создание Национального онкогематологического центра для детей», - проинформировал на брифинге в СЦК Вячеслав Дудник.

По его словам, также утверждена Дорожная карта по совершенствованию онкогематологической помощи детям до 2024 года.

«В среднем в год выявляется 500-600 детей, из них 41% с острыми лейкозами, 14% с опухолями центральной нервной системы, 9% с саркомами мягких тканей и другими заболеваниями. Выявляемость у детей онкологии 1-2 стадии составила 38%. В возрастной структуре 33% - это дети от 3 до 10 лет. Всего под динамическим наблюдением находятся 3833 ребенка с различными онкологическими и гематологическими заболеваниями, из них 960 пациентов продолжают получать специфическую патогенетическую терапию амбулаторно», - добавил Вячеслав Дудник.



