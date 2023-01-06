Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований появится в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется реорганизовать Институт сейсмологии и Сейсмологическую опытно-методическую экспедицию путем слияния в Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований. Об этом говорится в постановлении Правительства РК о некоторых вопросах государственной собственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организация, согласно документу, будет со 100% участием государства в его уставном капитале.

Основными видами деятельности ТОО будут: оценка сейсмической опасности, научный прогноз сильных землетрясений, оценка сейсмического риска в крупных населенных пунктах и стратегических объектах, а также комплексный сейсмологический мониторинг на сейсмоопасных территориях страны.

Формирование уставного капитала товарищества предусмотрено за счет стоимости имущества реорганизуемых Института сейсмологии и Сейсмологической опытно-методической экспедиции.

Как пояснили в пресс-службе Правительства РК, постановление вступило в силу 21 декабря 2022 года.

Фото: media.realitatea.net









