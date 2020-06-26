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    Национальный мессенджер предложил создать глава Туркменистана

    26 Июня 2020, 20:50

    АШХАБАД. TDH - КАЗИНФОРМ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил разработать собственную национальную систему обмена интернет-сообщениями для распространения достоверной информации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

    Как сообщается, в ходе рабочего совещания по совершенствованию деятельности сферы культуры и СМИ в режиме видеоконференции Гурбангулы Бердымухамедов 24 июня текущего года подчеркнул необходимость разработки проекта современной национальной системы обмена интернет-сообщениями для распространения среди населения достоверной информации.

    «Вместе с тем Президент акцентировал внимание на важности размещения площадок отечественных СМИ в популярных социальных сетях в целях донесения до мирового сообщества достигаемых во всех секторах национальной экономики успехов», - отмечает агентство.

    Рабочее совещание состоялось с участием заместителя председателя Кабинета министров Б. Абдыевой, курирующей сферу культуры и СМИ, пресс-секретаря Президента Туркменистана К. Чарыярдурдыева, председателя Государственного информационного агентства страны Б. Амансарыева и председателя правления Фонда мира Туркменистана М. Сарыевой.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Туркменистан Общество
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