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    Национальный курултай должен стать площадкой для выдвижения идей – Ерлан Карин

    21 Июня 2022, 12:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный курултай должен стать площадкой для выдвижения идей. Об этом заявил Государственный советник РК Ерлан Карин на своем YouTube-канале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальный курултай должен стать диалоговой площадкой, на которой будут выдвигаться идеи для сплочения общества. В его составе - 117 человек. Членами Курултая стали депутаты Парламента, представители политических партий, общественных советов, предприниматели, представители сфер образования, медицины, культуры, науки, правозащитники и молодежные лидеры. Главная особенность Национального курултая – в него вошли по одному представителю от Общественных советов всех регионов. Таким образом, указанная диалоговая площадка становится точкой взаимодействия Общественных советов», – сказал Государственный советник.

    Ранее, на первом заседании Национального совета, прошедшем в Улытау, Глава государства отметил, что в Национальном курултае должен быть реально слышен голос народа.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Видео Курултай Ерлан Карин Госсоветник РК
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