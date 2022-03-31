Национальный координатор по возврату активов будет создан в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу разработана Концепция развития сферы противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма на 2022-2026 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект документа обсуждается на портале «Открытые НПА».

Согласно документу, в Казахстане будет создан национальный координатор по возврату активов, в компетенцию которого войдут разработка политики по возврату активов, формирование необходимой для ее реализации правовой основы, а также развитие международного сотрудничества в данной сфере.

Создание национального координатора по возврату активов будет стимулировать доверие и близость между юрисдикциями Казахстана и большинства развитых стран, где такие подразделения уже функционируют. Кроме того, это станет логическим продолжением введения ответственности за необоснованное обогащение, которое предусмотрено в рамках реализации Концепции антикоррупционной политики.

Следующим шагом по мониторингу оттока капитала и информированию об этом руководства страны и Правительства станет совместная работа заинтересованных государственных органов по противодействию нелегальному выводу капитала. Вопросы вывода преступных доходов за рубеж будут рассматриваться в рамках национальной оценки рисков с принятием соответствующих корректирующих мер. С использованием информационных систем будет разработана модель централизованного сбора статистических данных обо всех арестованных, замороженных, конфискованных, возвращенных активах.

Будет разработана методика расчета объема незаконных финансовых потоков с дальнейшим внедрением их регулярного мониторинга.

В Казахстане заложена правовая основа для мониторинга финансовых операций публичных должностных лиц, выполняющих ответственные государственные функции, и их близких родственников. Органы по финансовому мониторингу будут вести и постоянно актуализировать перечень публичных должностных лиц и их близких родственников. Данный перечень будет учитываться СФМ, который позволит идентифицировать таких лиц, путем установления источника средств, оценки его репутации.

Таким образом, будет установлен механизм, который позволит АФМ получать от СФМ информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу совершаемых ПДЛ и их близкими родственниками. В данном ключе будет усилено взаимодействие АФМ и АПК по противодействию отмыванию денег от коррупционных преступлений.

Следующим шагом по мониторингу оттока капитала и информированию об этом руководства страны и Правительства станет совместная работа заинтересованных государственных органов по противодействию нелегальному выводу капитала и формирование Национального доклада о противодействию нелегальному выводу капитала.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь. Проект документа находится на публичном обсуждении до 13 апреля текущего года.