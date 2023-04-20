Национальный гарант для транзитных грузоперевозчиков появится в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане для транзитных грузоперевозчиков появится национальный гарант. Об этом в мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте РК рассказал заместитель Премьер-Министра РК – министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед тем, как начать разговор о национальном гаранте, хочу остановиться на процессе транзитных грузоперевозок. При въезде в нашу страну транзитных грузовых перевозок открывается транзитная декларация. Тогда и начинается транзитный процесс. Потом появляется понятие «залоговое имущество». Его называют обеспечением. Есть несколько видов обеспечения: банковское денежное обеспечение, залоговое имущество или страхование. В Казахстане не так сильно развито поручительство, его доля невелика. Поручительство – когда юридическое лицо выступает гарантом грузовоперевозчику. Его мы называет гарантом. Его называют национальным гарантом, потому что он признается и в других странах Европейского союза. То есть, если есть поручительство с нашей стороны на перевозку грузов, проходящих через Казахстан, на территории других стран Европейского союза тоже будет действовать это поручительство. Его начнут признавать и пропустят в Европу. Раньше такого инструмента не было», - рассказал Ерулан Жамаубаев в мобильной студии телеканала Jibek Joly.

Кадр из видео

Министр финансов также пояснил, кто может выступать гарантом.

«Во-первых, гарантом должно быть юридическое лицо. Физическое лицо не может выступать гарантом. Во-вторых, у него не должно быть налоговой или таможенной задолженности. Также у него должно быть крупное предприятия или крупная сумма денег. Эта сумма не должна превышать 5 млн евро. Однако для нашей страны есть переходный период. Уполномоченным органом, определяющим эту сумму в переходный период, является Министерство финансов. Когда определяем эту сумму, стараемся сделать более приемлемой для гаранта, чтобы национальный гарант мог встать на ноги», - сказал он.

По словам министра, если грузоперевозчик совершит какие-либо махинации либо неправильно доставит груз, поручитель ответит, предоставив свое недвижимое имущество или средства.

Ранее депутаты Мажилиса приняли закон «О ратификации Соглашения об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита».



