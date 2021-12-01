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Национальный флаг Казахстана поднят на «EXPO 2020 Dubai»

1 Декабря 2021 17:07
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Национальный флаг Казахстана поднят на «EXPO 2020 Dubai»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин совершил официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты, где принял участие в мероприятиях в рамках Национального дня Казахстана во всемирной выставке «EXPO 2020 Dubai», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

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На центральной площади ЭКСПО Аль-Васл Плаза в присутствии Премьер-Министра РК А. Мамина и министра по вопросам толерантности и сосуществования, генерального комиссара «EXPO 2020 Dubai» шейха Нахайана бин Мубарака Аль Нахайана проведена церемония поднятия национального флага Республики Казахстан.

Глава Правительства принял участие в Казахстанском торгово-инвестиционном форуме, собравшем около 100 человек — представителей государственных органов, деловых кругов, национальных холдингов и институтов развития РК и ОАЭ.

«На сегодняшний день отношения между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами вышли на качественно новый уровень. С 1991 года ОАЭ инвестировали в экономику РК свыше $4 млрд. В Казахстане работают свыше 250 компаний с участием капитала ОАЭ. Несмотря на сохраняющиеся риски в глобальной экономике, сотрудничество между нашими странами продолжает укрепляться», - сказал А. Мамин в своем выступлении на пленарной сессии форума.

Глава Правительства отметил, что знаковым событием в двусторонних отношениях стало подписание в октябре т.г. межправительственного соглашения об установлении долгосрочного стратегического партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики. Документ направлен на реализацию проектов в энергетическом, агропромышленном, транспортно-логистическом, фармацевтическом и финансовом секторах национальной экономики РК общим объемом инвестиций более $6 млрд.

На пленарной сессии форума также выступили министр энергетики Магзум Мирзагалиев, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев, министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи, государственный министр ОАЭ Ахмед Али Аль-Сайех и др.

По итогам форума подписаны соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и суверенным фондом Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), а также инвестиционные документы по строительству в РК солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 4 ГВт.

В настоящее время эмиратские компании участвуют в реализации 11 крупных инвестиционных проектов в Казахстане общей стоимостью свыше $3,5 млрд.

В рамках визита в г. Дубай Премьер-Министр РК А. Мамин ознакомился с цифровой выставкой АО «Центр развития торговой политики «QazTrade», посетил тематические павильоны выставки «EXPO 2020 Dubai», а также провел переговоры с руководством ведущих компаний ОАЭ.

На праздновании Национального дня Казахстана для гостей всемирной выставки на территории Expo состоялся концерт с участием академического фольклорно-этнографического оркестра им.Н.Тлендиева «Отырар сазы», оперной певицы Марии Мудряк, коллектива «Астана балет» и других артистов Казахстана.


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#Президент Казахстана   #ОАЭ   #ЭКСПО  
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