Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      СМИ

    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане

    19 Июня 2023, 15:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный доклад по защите прав журналистов будет подготовлен в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития РК Канат Искаков на круглом столе в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Известно, что международные организации готовят доклады по различным направлениям. Мы также в этом году, совместно с государственными и негосударственными организациями, будем готовить для Главы государства национальный доклад. В нем будет, в первую очередь, мониторинг и анализ защиты и сохранения прав журналистов, изучение проблем нарушения прав представителей СМИ. Наряду с этим, будут рассмотрены вопросы безопасной работы журналистов, свободного получения ими и распространения информации», – сказал К.Искаков.

    По его словам, важно то, что благодаря Национальному докладу влияние СМИ будет расти.

    В своем докладе вице-министр рассказал об основных новшествах в проекте нового Закона «О масс-медиа».

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    СМИ Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    ТРК Президента и Maqsut Narikbayev University откроют первую в Казахстане международную школу журналистики
    Парламентские слушания по теме ОСМС состоятся в Мажилисе осенью
    Соцсети обяжут переводить контент на казахский язык в Казахстане
    Главой высшего совета школ, вуза и фонда имени Назарбаева станет Президент Казахстана
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT