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    Национальный доклад о состоянии предпринимательства представили Президенту РК

    24 Января 2023, 18:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На рассмотрение Президента Правительством внесен Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Республике Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В документе отражены ключевые индикаторы развития предпринимательства, итоги деятельности НПП «Атамекен» и меры по решению проблем бизнеса.

    Согласно докладу, по итогам 2021 года доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП составила 33,5 %. Основной вклад в показатель обеспечен за счет субъектов малого предпринимательства, их доля в ВВП составила 26,8 %. С 2015 по 2020 годы доля МСП в ВВП страны выросла с 24,9 % до 32,8 %. По окончании реализации Национального проекта по развитию предпринимательства к 2025 году доля МСП в ВВП должна вырасти до 35 %.

    В настоящее время количество действующих субъектов МСП составило 1,4 млн (рост на 5,5 %), они обеспечивают занятость 3,5 млн человек (рост на 1,1 %).

    В 2021 году производительность труда в субъектах МСП выросла на 20 % и достигла 8 млн тенге на человека.

    В региональном разрезе в 2021 году наибольший вклад МСП в валовый региональный продукт отмечается в городах Астана (59 % от ВРП), Алматы (47,5 %) и Шымкент (40,5 %).

    По результатам оказания мер государственной поддержки по состоянию на 1 октября 2022 года открыто 5200 новых предприятий, разработано и подготовлено 47,7 тысячи документов для субъектов МСП, оказано сопровождение 48,5 тысячи проектам на 119,6 млрд тенге, расширен бизнес 16,9 тысячи предпринимателей.

    В рамках внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности палатой «Атамекен» и Правительством выявлено 9 тысяч 560 требований, которые не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики.

    Реформа «регулирование с чистого листа» позволит существенно снизить нагрузку на бизнес в среднем на 30 % и сформировать оптимальную и понятную регуляторную среду.

    В докладе отмечается, что благоприятному развитию предпринимательской деятельности способствует мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса, который продлен до конца текущего года.

    В соответствии с поручением Касым-Жомарта Токаева принят комплекс мер по ограждению предпринимателей от необоснованных проверок и исключению незаконного вовлечения бизнеса в орбиту уголовного процесса. Генеральной прокуратурой утвержден Комплексный план совместных действий по защите бизнеса на 2023 год.

    B 2022 году запущена трансформация деятельности НПП «Атамекен» с фокусом на поддержку микро- и малого бизнеса.


    Фото: t.me/aqorda_resmi

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Правительство РК Бизнес Экономика
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