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    Национальный день печати появился в Казахстане

    30 Июня 2023, 09:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2 февраля – Национальный день печати. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, передает МИА «Казинформ».

    «У нас хорошие новости. 2 февраля – Национальный день печати. Известно, что первый номер газеты вышел 110 лет назад, 2 февраля. Над выпуском газеты трудились такие интеллектуалы нации, как Ахмет Байтурсынулы, Алихан Бокейханов, Миржакип Дулатулы. Газета, созданная казахской интеллигенцией партии «Алаш», стала источником национального возрождения, направил ум, сознание нашего народа в отдельное русло»,-написал министр на своей странице в социальной сети.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Общество МИОР
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