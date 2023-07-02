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      Северо-Казахстанская область

    Национальный день домбры отметили в СКО

    2 Июля 2023, 19:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Национальный день домбры отметили в СКО. В регионе прошел ряд интересных мероприятий. Среди них праздничный концерт, посвященный дню домбры, который прошел в областной филармонии. На этом мероприятии с поздравительной речью выступил заместитель акима Северо-Казахстаской области Сатжан Аблалиев. Также он вручил особо отличившимся работникам искусства нагрудный знак имени Құрманғазы Сағырбайұлы и почетные грамоты. После на сцене звучали известные мелодии казахского народа, которые никого не оставили равнодушным, передает МИА «Казинформ».

    «Выступления отличные, артисты замечательные. Так виртуозно играют. Что может быть лучше, чем в такой прекрасный праздник побывать на концерте, где играет домбра. Это символ нашей страны, нашей истории. Я рада, что есть такой праздник», - поделилась впечатлениями жительница Петропавловска Светлана Сульянова.

    В программе праздничного концерта выступления артистов областной филармонии и оркестра казахских народных инструментов имени Сегіз Сері. Звучали кюи Курмангазы, Таттимбета, Сугира и Желдибаева. В торжественном мероприятии приняли участие жители и гости города, ветераны и представители СМИ. Среди зрителей семья Осипян, которая проехала около 300 км, чтобы попасть на праздничный концерт, рассказывает глава семьи Карим Осипян.

    «Мы с супругой, наши трое детей и мои родители - все мы приехали сегодня и действительно насладились концертом. Звучание домбры под аккомпанемент других музыкальных инструментов нас просто заворожило. Мы рады, что есть такой замечательный праздник. И спасибо за отличный концерт», - рассказал Карим Осипян.

    Помимо праздничного концерта в СКО прошла акция «Бабалардың көзіндей қасиетті Домбыра». Первому родившемуся в этот празднику малышу подарили национальный инструмент.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Северо-Казахстанская область Культура Акимат
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