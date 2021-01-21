АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы рассказали о новых направлениях аккредитации в области сертификации пищевой продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Национальный центр аккредитации вводит новые направления аккредитации. Под нововведения попала и продукция «Халал», которая в скором времени будет проходить госэкспертизу. О новшествах в сфере стандартизации и аккредитации на брифинге в РСК рассказал руководитель представительства Национального центра аккредитации в Алматы Виктор Томасевич.

На сегодняшний день Национальный центр аккредитации ведет работу по внедрению новых схем аккредитации: в области агропромышленного комплекса, медицины и системы менеджмента. Это обусловлено тем, что ежегодно в данных сферах идет рост оказываемых услуг и как следствие появляется необходимость проведения оценки соответствия.

«На прилавках в торговых центрах и магазинах очень много продукции с маркировкой «Халал». Маркировку на продукцию наносят органы по сертификации «Халал». В некоторых случаях сами производители ставят подобную маркировку. В настоящее время в Казахстане приняты семь национальных стандартов», - сообщил Виктор Томасевич.

В настоящее время существует пять организаций, осуществляющих самостоятельную сертификацию продукции «Халал» без признания третьей стороны в Казахстане.

«Мы провели обзор лабораторной базы, имеющей потенциал для аккредитации. В данный момент в реестре аккредитованных субъектов состоят 175 лабораторий, которые проводят анализ пищевой продукции по техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) и 49 органов сертификации пищевой продукции. Среди аккредитованных лабораторий имеют возможность проводить анализ на предмет идентификации ДНК 37 лабораторий», - добавил спикер.

По его мнению, также очень важна сфера органической продукции. В Казахстане производят органическую продукцию, но ее сертификацию осуществляют зарубежные органы. Сегодня выстраивается система для оценки органической продукции внутри Казахстана.



