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    Национальный банк РК предупреждает о мошеннических схемах

    19 Августа 2022 16:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный банк Казахстана предупреждает об активизации мошеннических групп, позиционирующих себя инвестиционными компаниями, передает МИА «Казинформ» на пресс-службу Нацбанка.

    Злоумышленники создают сайты и рекламные ролики, а также мобильные приложения, которые предлагают установить на устройствах.

    Подобные мошеннические ресурсы предлагают участие в программах привлечения средств физических лиц в управление, разработанных совместно с банками второго уровня, Нацбанка или другими государственными органами.

    «Напоминаем, что Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежные расчеты и сделки, а также не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка. Оставляя заявку на мошеннических сайтах, пользователи рискуют потерять деньги: мошенники получают личные данные и, связавшись по телефону, убеждают перевести денежные средства по нужным реквизитам. Процедура возврата денег может быть продолжительной, сложной, а в некоторых случаях – невозможной. При этом пользователей могут принуждать вкладывать дополнительные деньги, чтобы вернуть вложенные ранее суммы», - отмечается в сообщении.

    В Нацбанке проинформировали, как выявить мошенников. В частности, такие сайты гарантируют высокую фиксированную прибыль от инвестиций за короткое время, отсутствует какая-либо контактная информация, используются фотографии и вымышленные высказывания официальных государственных лиц, руководителей государственных органов, национальных компаний. Также на мошенников указывают поддельные лицензии или правоустанавливающие документы, при этом логотипы и наименования государственных органов, банков второго уровня или национальных компаний могут быть реальными.

    «Однако в действительности данные юридические лица, в том числе Национальный банк, не имеют отношения к подобным мошенническим платформам. Для проверки опубликованной информации, поступающих запросов или требований к каким-либо действиям необходимо позвонить на официальный номер финансовой организации или банка, а в случае наличия сомнений посетить финансовое учреждение и переговорить с его сотрудником», - сообщили в Национальном банке.

    Перечень организаций, которые имеют лицензию на инвестиционное управление активами, опубликован на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

    «Если вы или ваши знакомые столкнулись с подобными сайтами, мобильными приложениями или же стали жертвой телефонных мошенников – рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательства по факту мошенничества», - отмечают в Нацбанке.
    #Нацбанк Казахстана #Общество #Мошенничество
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