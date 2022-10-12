Национальный банк Казахстана предупреждает о новых схемах телефонного мошенничества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный банк Казахстана сообщает об участившихся случаях предоставления телефонными мошенниками поддельных документов для подтверждения своих «полномочий» либо несуществующих счетов и переводов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

«Напоминаем: мошенники, представляясь работниками Национального банка, вводят в заблуждение граждан РК с целью похищения их средств. Данные схемы также проводятся с участием подставных «сотрудников правоохранительных органов» под предлогом «спецопераций». При этом в качестве подтверждения легитимности своих действий переадресовывают звонки на подставных «работников Национального банка», отправляют поддельные удостоверения работников, реквизиты для банковских переводов.

Подобные документы зачастую содержат информацию, якобы подтверждающую наличие у гражданина счетов либо сейфовых ячеек в банках с наличием денежных средств, которые были переведены гражданами для погашения кредитной задолженности. Помимо этого, на документе размещаются подписи, имена, печати и другие подтверждающие элементы от «уполномоченных лиц».

Использование поддельных документов, подтверждающих банковские операции или удостоверения, содержащих поддельные фотографии, повышает доверие граждан и заставляет переводить мошенникам большие суммы.

В связи с этим Национальный банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от подставных «сотрудников правоохранительной системы» или «работников Национального банка» прервать разговор и не принимать участие в проведении мошеннических «спецопераций». Далее необходимо обратиться в правоохранительные органы или в контакт-центр Национального банка по номеру 1477.

Национальный банк просит не устанавливать мобильные приложения, не раскрывать свои персональные данные, не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону и не переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора.

Обращаем внимание, что Национальный банк не обслуживает физических лиц и не проводит денежные расчеты с населением. С деятельностью Национального Банка можно ознакомиться на официальном сайте nationalbank.kz», - говорится в публикации пресс-службы Нацбанка РК.

Фото: nationalbank.kz

