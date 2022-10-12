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    Национальный банк Казахстана предупреждает о новых схемах телефонного мошенничества

    12 Октября 2022, 18:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный банк Казахстана сообщает об участившихся случаях предоставления телефонными мошенниками поддельных документов для подтверждения своих «полномочий» либо несуществующих счетов и переводов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

    «Напоминаем: мошенники, представляясь работниками Национального банка, вводят в заблуждение граждан РК с целью похищения их средств. Данные схемы также проводятся с участием подставных «сотрудников правоохранительных органов» под предлогом «спецопераций». При этом в качестве подтверждения легитимности своих действий переадресовывают звонки на подставных «работников Национального банка», отправляют поддельные удостоверения работников, реквизиты для банковских переводов.

    Подобные документы зачастую содержат информацию, якобы подтверждающую наличие у гражданина счетов либо сейфовых ячеек в банках с наличием денежных средств, которые были переведены гражданами для погашения кредитной задолженности. Помимо этого, на документе размещаются подписи, имена, печати и другие подтверждающие элементы от «уполномоченных лиц».

    Использование поддельных документов, подтверждающих банковские операции или удостоверения, содержащих поддельные фотографии, повышает доверие граждан и заставляет переводить мошенникам большие суммы.

    В связи с этим Национальный банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от подставных «сотрудников правоохранительной системы» или «работников Национального банка» прервать разговор и не принимать участие в проведении мошеннических «спецопераций». Далее необходимо обратиться в правоохранительные органы или в контакт-центр Национального банка по номеру 1477.

    Национальный банк просит не устанавливать мобильные приложения, не раскрывать свои персональные данные, не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону и не переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора.

    Обращаем внимание, что Национальный банк не обслуживает физических лиц и не проводит денежные расчеты с населением. С деятельностью Национального Банка можно ознакомиться на официальном сайте nationalbank.kz», - говорится в публикации пресс-службы Нацбанка РК.

    Фото: nationalbank.kz
    Нацбанк Казахстана Общество Мошенничество
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