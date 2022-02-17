Национальным видом спорта занимаются 55 тысяч человек в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области функционируют 1610 секций по национальным видам спорта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления физической культуры и спорта Алматинской области Нурбакыта Тенизбаева, в них систематически занимаются спортом 55 153 человека, что составляет 8,2% от общей численности населения региона.

«В Жетысу активно развивают национальный виды спорта. По инициативе областного управления физической культуры и спорта традиционно проводятся республиканские соревнования, такие как «Жетісу бөрісі», «Республиканский турнир Райымбек батыра», «Соревнования ко Дню Победы», по национальным конным видам спорта, «Жетысу жүйірігі», «Кубок Первого Президента РК Елбасы», «Сонар» и другие», - рассказал спикер.

В 2021 году по данным видам спорта в регионе проведено 30 областных, 9 республиканских, 1 международное соревнований.

Отметим, что развитием национального спорта в области занимаются 4 образовательных учреждения.

Первое, КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным и конным видам спорта города Талдыкоргана». Здесь молодежь может тренироваться в национальных видах спорта: көкпар, құсбегілік, аударыспақ, жамбы ату, асық, жекпе-жек, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, бәйге. 511 человек в этом направлении обучают 29 тренеров.

Второе, КГУ «детско-юношеская спортивная школа по конному спорту и современному пятиборью города Капшагая». 207 человек готовятся к игре «көкпар», «жамбы ату», их обучают 7 специалистов. А в КГУ «Национальная конно-спортивная школа Карасайского района» 333 ребёнка получают возможности играть в көкпар, жамбы ату, аударыспақ, теңге ілу, қазақ күресі, асық ату и тоғызқұмалақ, здесь обучением занимаются 14 опытных специалистов.

Также в областном центре национальных и конных видов спорта Талгарского района, где 13 тренеров обучают 120 человек национальным видам спорта.

По словам Нурбахыта Тенизбаева, в целях поддержки спортсменов, профессионально занимающихся национальным спортом, из областного бюджета 30 лучшим спортсменам предусмотрена стипендия в размере 100 000-180 000 тенге.