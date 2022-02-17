Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Национальным видом спорта занимаются 55 тысяч человек в Алматинской области

    17 Февраля 2022, 19:01

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области функционируют 1610 секций по национальным видам спорта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам руководителя управления физической культуры и спорта Алматинской области Нурбакыта Тенизбаева, в них систематически занимаются спортом 55 153 человека, что составляет 8,2% от общей численности населения региона.

    «В Жетысу активно развивают национальный виды спорта. По инициативе областного управления физической культуры и спорта традиционно проводятся республиканские соревнования, такие как «Жетісу бөрісі», «Республиканский турнир Райымбек батыра», «Соревнования ко Дню Победы», по национальным конным видам спорта, «Жетысу жүйірігі», «Кубок Первого Президента РК Елбасы», «Сонар» и другие», - рассказал спикер.

    В 2021 году по данным видам спорта в регионе проведено 30 областных, 9 республиканских, 1 международное соревнований.

    Отметим, что развитием национального спорта в области занимаются 4 образовательных учреждения.

    Первое, КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным и конным видам спорта города Талдыкоргана». Здесь молодежь может тренироваться в национальных видах спорта: көкпар, құсбегілік, аударыспақ, жамбы ату, асық, жекпе-жек, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, бәйге. 511 человек в этом направлении обучают 29 тренеров.

    Второе, КГУ «детско-юношеская спортивная школа по конному спорту и современному пятиборью города Капшагая». 207 человек готовятся к игре «көкпар», «жамбы ату», их обучают 7 специалистов. А в КГУ «Национальная конно-спортивная школа Карасайского района» 333 ребёнка получают возможности играть в көкпар, жамбы ату, аударыспақ, теңге ілу, қазақ күресі, асық ату и тоғызқұмалақ, здесь обучением занимаются 14 опытных специалистов.

    Также в областном центре национальных и конных видов спорта Талгарского района, где 13 тренеров обучают 120 человек национальным видам спорта.

    По словам Нурбахыта Тенизбаева, в целях поддержки спортсменов, профессионально занимающихся национальным спортом, из областного бюджета 30 лучшим спортсменам предусмотрена стипендия в размере 100 000-180 000 тенге.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область История Казахстана Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Сара Хамитова стала абсолютной чемпионкой теннисного турнира в Чолпон-Ате
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    5 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра