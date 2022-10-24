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    Национальные традиции в танце – концерт ко Дню Республики состоялся в Астане

    24 Октября 2022, 23:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В государственном театре танца «Наз» состоялась концертная программа «Республикам – Қазақстан!». Мероприятие было приурочено ко Дню Республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Художественный руководитель театра, балетмейстер Кадиша Агимбаева отметила важность придания статуса «национального» праздника Дню Республики.

    «В прошлом, когда этот праздник отмечался в государстве, мы танцевали на больших площадях в праздничных мероприятиях. Но после 2009 года праздник был забыт. Мы очень рады, что спустя годы, мы празднуем День Республики на национальном уровне. Это подчеркивает независимость страны, как и наличие государственных символов, гимна», - сказала она.

    Целью данного мероприятия явилось возрождение, развитие и пропаганда лучших традиций и достижений культуры и искусства.

    Во время концерта через танец были показаны национальные традиции, такие как «Бесікке салу», «Тұсау кесер», «Бет ашар» и «Қыз қуу».

    «Мы переложили их на язык танца и песни. Через такие элементы обязательно вспоминается деревня и история. Мы уделяем большое внимание образовательной составляющей, показывая ценности, взятые из жизни», - добавила К. Агимбаева.

    Посмотреть на выступление танцевального коллектива пришли более 100 зрителей. Одна из них жительница Астаны Майра Бекенова. По ее мнению, продвижение ценностей через танец имеет большое значение для воспитания молодежи.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Культура Дата Общество Искусство День Республики
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