Национальные орнаменты Азербайджана и Казахстана стали главными темами Azerbaijan Fashion Week

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В столице Азербайджана состоялись показы 13-го сезона официальной недели моды страны – Azerbaijan Fashion Week (AFW), в котором приняли участие казахстанские дизайнеры, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Международном центре Мугама во время главного модного события в Азербайджане публике были представлены интересные и яркие коллекции и имена из fashion-мира. Основной темой бакинской модной недели стала 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном, в связи с чем подиум AFW стал местом встречи модных дизайнеров двух стран.

Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов отметил, что казахстанско-азербайджанские отношения вышли на новый этап своего развития, которые были усилены после визита в Баку Президента Касым-Жомарта Токаева. Неделя моды в Азербайджане, объединившая дизайнеров двух стран, дополнительно способствует углублению тесных взаимосвязей между братскими странами.

Организация модного мероприятия была доверена основателю Kazakhstan Fashion Week Саяту Доссыбаеву, который собрал под Azerbaijan Fashion Week множество местных и зарубежных дизайнеров.

На AFW Казахстан представили бренды Shogy, Nomade, Usaliev, A-Sain kids, Asheri, продемонстрировавшие коллекции как в современном стиле, так и с национальными элементами казахской культуры.

Представительница Узбекистана Irina Diosa, а также азербайджанские дизайнеры Fakhriya Khalafova, La Shyla, Soul Desire, Mario Russo, Ny Gyul показали свои линии одежды для ценителей моды.

Мероприятие позволило представить выпускникам дизайнерских студий свои дебютные коллекции. На подиуме AFW также проведен специальный показ первого в Азербайджане бренда адаптивной моды для людей с ограниченными возможностями Kekalove.

Как отметили организаторы, главная цель проведения проекта Аzerbaijan Fashion Week - дать возможность гостям Недели моды напрямую пообщаться с дизайнерами, узнать о новинках сезона, открыть для себя новые имена, присмотреть что-то новое в гардероб, минуя долгую цепочку посредников и сэкономив время на поиск. Масштабный проект является площадкой, объединяющей дизайнеров, байеров, местную и иностранную прессу, а также всех модников и модниц столицы.

Первый сезон Azerbaijan Fashion Week состоялся в Азербайджане в мае 2015 года, который положил начало проведения Недель моды в этой стране.



