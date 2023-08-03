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    Национальные операторы связи Казахстана и Афганистана договорились о сотрудничестве

    3 Августа 2023, 11:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальные операторы связи «Казахтелеком» и «Afghan Telecom» заключили договор о сотрудничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В апреле текущего года в Кабуле мы обсуждали проект между национальными операторами «Afghan Telecom» и «Казахтелекомом». По итогам совместной работы, хотелось бы поздравить обе стороны с заключением договора, который имеет особое значение для дальнейшего практического сотрудничества между нашими странами в этой сфере», - сообщил заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, приветствуя участников казахстанско-афганского бизнес-форума в Астане.

    Казахстанская сторона, как отметил зампремьера, считает, что национальные операторы имеют значительный потенциал для консолидации технических возможностей и продвижения на новый уровень сотрудничества за счет транзита трафика через Афганистан в другие страны.

    Ранее сообщалось, что Казахстан заинтересован в сохранении сложившихся торгово-экономических, транспортно-логистических и энергетических связей с Афганистаном. Торговля между странами за 6 месяцев текущего года составила 343,6 млн долларов. Из них 334,5 млн долларов принадлежит казахстанскому экспорту. Для Казахстана Афганистан является доминирующим рынком муки, на который приходится 70% от общего объема экспорта муки. Планируется экспортировать казахстанские товары в Афганистан на 500 млн долларов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Внешняя политика Казахстана Афганистан Серик Жумангарин Сотрудничество
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