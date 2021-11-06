Национальную систему управления охраны труда трансформируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил на депутатский запрос касательно улучшения условий труда на предприятиях горнодобывающей промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в рамках Плана действий по обеспечению безопасного труда в Республике Казахстан до 2025 года реализуется комплекс мероприятий по снижению производственного травматизма и улучшению условий труда на рабочих местах. В результате принятых мер более 2,7 тыс. предприятий страны внедрили стандарты по безопасности и охране труда, рекомендуемые МОТ (OHSAS 18001, МОТ-СУОТ), созданы свыше 15 тысяч производственных советов из числа работодателей и работников, усилены требования к проведению аттестации производственных объектов по условиям труда с введением обязательной аккредитации испытательных лабораторий», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе.

Также в текущем году начата разработка проекта Концепции безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года, где на основе анализа проблемных вопросов в обеспечении безопасного труда и передового международного опыта будут выработаны дополнительные направления развития охраны труда.

«Для решения обозначенных вопросов Министерством труда и социальной защиты населения проводится постоянная работа по совершенствованию системы охраны труда. В настоящее время принимаются меры по трансформации национальной системы управления охраной труда от компенсаторных механизмов к риск ориентированным подходам», - отметил зампремьера.

«В связи со значительными затратами работодателя на предоставление комплекса государственных гарантий при работе во вредных условиях труда прорабатываются вопросы применения экономических мер стимулирования деятельности по созданию безопасных условий труда на отечественных предприятиях», - заключил Е. Тугжанов.