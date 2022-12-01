Национальную инфраструктуру пространственных данных создадут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Создание Национальной инфраструктуры пространственных данных станет первым масштабным проектом в истории отрасли геодезии и картографии. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что депутаты Сената в двух чтениях рассмотрели и приняли законопроекты РК «О геодезии, картографии и пространственных данных», а также «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных».

По словам Багдата Мусина, особенностью законопроекта является создание национальной инфраструктуры пространственных данных (НИПД), где на одной платформе будут созданы в едином формате и по единым требованиям пространственные данные для эффективного использования достоверной, оперативной и актуальной информации.

«Национальная инфраструктура пространственных данных является первым масштабным проектом в истории отрасли геодезии и картографии, имеющий важную роль в цифровизации нашей страны. НИПД позволит унифицировать, развивать и поддерживать пространственные данные в актуальном состоянии, а также выполнить интеграцию разрозненных кадастров и информационных систем в одно информационное пространство, что обеспечит автоматизацию процедуры обновления. Таким образом, вновь появившийся объект на местности, будь то дом или дорога, при прохождении процедур государственных услуг будет появляться на карте, обновляя ее», - пояснил Багдат Мусин, представляя законопроект на пленарном заседании Сената.



