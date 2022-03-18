Национальной спутниковой системе связи «Кazsat» 18 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В начале двухтысячных годов наличие собственной национальной космической системы связи для молодой суверенной страны – Республики Казахстан, занимающей девятое место в мире по территории, было задачей особой государственной важности. Так 18 марта 2004 года Постановлением Правительства Республики Казахстан было создано акционерное общество «Республиканский центр космической связи» (РЦКС). Высшим руководством страны ему было поручено создание космической системы связи и вещания «Kazsat». О том, какой путь прошел первый в Казахстане коллектив специалистов космической связи за прошедшие 18 лет, в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Работа по подготовке и запуску первого казахстанского спутника связи, наземного комплекса управления шла стремительно. Уникальный центр космической связи «Акколь» в Акмолинской области был готов к эксплуатации уже в декабре 2005 года. А 18 июня 2006 года с космодрома Байконур был запущен первый казахстанский спутник связи Kazsat-1. Это был исторический момент вхождения Республики Казахстан в состав государств – космических держав мира.

Конечно, не все было просто на пути создания космической связи Казахстана. Коллектив РЦКС достойно прошел испытание на прочность после неудачи с первым спутником связи. Тогда большую профессиональную поддержку руководителя оказал Талгат Мусабаев, возглавлявший в тот период Национальное космическое агентство РК. Требования главы Казкосмоса по улучшению технических характеристик новых казахстанских спутников связи были выполнены. И в июле 2011 года с космодрома Байконур был запущен казахстанский спутник KazSat-2», а в 2014 году казахстанская космическая система связи и вещания пополнилась новым, более мощным спутником «KazSat-3».

В 2013 году у основного центра космической связи «Акколь» появился младший брат – резервный наземный комплекс управления, который получил имя «Коктерек» по названию поселка в Алматинской области. Наличие собственного резервного комплекса управления позволило РЦКС не только экономить большие суммы за счет резервирования работы спутников, но и найти новые источники дохода. Речь идет о работе первого в Казахстане Телепорта, который функционирует на базе ЦКС «Коктерек».

Сегодня космическая система связи и вещания «Kazsat» в составе двух спутников связи «Kazsat-2» и «Kazsat-3» и двух наземных комплексов управления «Акколь» и «Коктерек» работает в штатном режиме.

Путь, пройденный АО «РЦКС» за эти 18 лет, был непростым. Сегодня РЦКС имеет статус Национального оператора связи и вещания Республики Казахстан, на 100% обеспечивающим потребности страны в услугах телевещания, связи.

В течение последних двух лет в связи с пандемией коронавируса многое изменилось в мире. Как рассказал председатель правления АО «РЦКС» Малик Жуйриктаев, несмотря на все ограничения, коллектив РЦКС ведет круглосуточную бесперебойную работу по эксплуатации и резервированию космической системы связи «KazSat». «Нам удалось сохранить темп работы, оперативно среагировать на вызовы трагических январских событий в стране, своевременно выполнять все запросы потребителей, сохранить доходный уровень компании. Сегодня также держим «руку на пульсе» в период непростой геополитической ситуации в мире».

Делясь впечатлениями от обращения к народу Казахстана Президента, руководитель АО «РЦКС» отметил, что пожелание Главы государства о том, чтобы «наши граждане были счастливы сегодня, а не завтра» может быть девизом для каждого руководителя. «Создавать хорошие условия для работы специалистов, обеспечивать социальную поддержку сотрудников – это одна из обязанностей руководства. С февраля 2022 года мы подняли заработную плату на 15-20 % инженерно-техническим работникам - инженерам, которые непосредственно ведут эксплуатацию космической системы «Kazsat», готовим такое увеличение для всех сотрудников. Укрепляем социальный пакет, финансовое состояние компании, которое напрямую зависит от наших собственных доходов, позволяет решать эти вопросы», - отметил М. Жуйриктаев.

Председатель правления АО «РЦКС» рассказал о том, что ведется работа по дальнейшему развитию космической системы связи Казахстана. «Как вы помните, на государственном уровне было принято решение об отказе создания спутника «Kazsat-2R», были объективные финансовые, юридические риски, из-за пандемии сорваны сроки. В 2021 году наши специалисты в тесном взаимодействии с разработчиком космической системы связи провели технический аудит, в результате которого расчетный срок эксплуатации спутника «Kazsat-2» был продлен до декабря 2026 года. Что касается спутника «Kazsat-3», то его срок эксплуатации завершается в 2029 году. Этого времени нам будет достаточно, чтобы принять правильное решение по дальнейшему развитию отечественной системы связи с учетом требований дня и вызовов времени. Все возможные варианты мы внесли в Концепцию развития компании на ближайшие 10 лет, до 2032 года», – отметил он.

По мнению вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малика Олжабекова, если говорить о вкладе РЦКС в независимость и суверенитет страны - это 100% охват рынка спутников связи, работающих на территории Республики Казахстан, это более 15 000 земных станции, более 80 млрд. тенге импортозамещения, все телевещание страны через национальные спутники связи, новый спутниковый канал «Отау ТВ» для всех регионов страны, доступ к сети Интнернет, использование в перспективе новых космических технологий.

«Безусловно, выполнение этих планов было бы невозможно без всемерной государственной поддержки руководства страны. И самое главное - это опыт и знания специалистов космической связи, обеспечивающих выполнение задачи высокой государственной важности. Я говорю об этом с полной ответственностью, как человек, начавший свой трудовой путь в РЦКС»,- сказал вице-министр МЦРИАП РК, поздравляя коллектив АО «РЦКС» с днем создания компании.