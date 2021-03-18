Национальной космической системе связи и вещания «Kazsat» 17 лет: полет нормальный!

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства РК в декабре 2003 года началось формирование первой в Казахстане национальной спутниковой системы связи и вещания. Эта ответственная государственная задача создания и развития космической системы связи и вещания «Kazsat» была поручена созданному 18 марта 2004 года АО «Республиканский центр космической связи (РЦКС). О том, с какими результатами встречает свой 17-летний день рождения РЦКС, каковы перспективы и возможности казахстанской группировки спутников связи, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ»» рассказал председатель правления АО «Республиканский центр космической связи» Малик Жуйриктаев.

- Малик Кунышбекович, ровно год назад, с введением карантина в стране, в особом режиме находились и стратегические объекты космической связи Казахстана. Каковы итоги работы предприятия в 2020 году?

- Работа космической системы связи и вещания «Kazsat» в составе двух спутников связи «Kazsat-2» и «Kazsat-З», посредством которых обеспечены потребности всей страны в услугах связи, телевещания, широкополосного доступа в интернет, идет в штатном режиме. Специалисты АО «РЦКС» ведут круглосуточное управление комическими аппаратами с основного наземного комплекса - Центра космической связи (ЦКС) «Акколь» в Акмолинской области и резервного ЦКС «Көктерек» в Алматинской области.

На данный момент загрузка космической системы связи «Kazsat» составляет порядка 74%. В условиях карантина режим ограничительных мер по предупреждению коронавируса на объектах РЦКС был усилен, обеспечена бесперебойная работа и полная безопасность функционирования космической системы связи.

Как я уже сказал, РЦКС стабильно, на 100 % обеспечивает рынок услуг информационных технологий и телекоммуникаций путем предоставления аренды транспондерной емкости операторам спутниковой связи. Услугами наших спутников связи «Kazsat» пользуются 15 основных казахстанских операторов связи и вещания, которые имеют более 13 тысяч земных станций спутниковой связи, размещенных на территории страны.

Назову лишь несколько цифр. Получен совокупный доход от эксплуатации космической системы связи «Kazsat», начиная с 2011 года, в размере 36, 19 млрд. тенге, импортозамещение за этот период составило 78,03 млрд. тенге. Доход 2020 года - 7,6 млрд. тенге, обеспечено годовое импортозамещение на уровне 11, 68 млрд. тенге. В 2020 году в республиканский бюджет было перечислено 100% чистой прибыли предприятия, это около миллиарда тенге.

- Среди важных перспективных проектов было создание замещающего спутника «Kazsat-2R». Во время недавнего отчета перед Президентом РК министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК доложил о том, что принято решение о прекращении проекта «Kaz s at-2R» в пользу инновационных решений, в том числе связанных со спутниковыми группировками связи нового поколения. «Это позволит сэкономить миллиарды тенге бюджетных средств», - говорится в сообщении. Ваш комментарий?

- Действительно, основной задачей проекта «Kazsat-2R» была плановая замена спутника «KazSat-2», защита орбитально-частотного ресурса Казахстана и задействование сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в г. Нур-Султане. Однако, предложения, полученные от потенциальных партнеров по реализации данного проекта, не соответствовали задачам проекта и интересам государства. В этой связи было приняло такое решение.

Сегодня для рынка услуг спутниковой связи характерна высокая конкуренция, потребности со стороны операторов и конечных пользователей. растут изо дня в день. Увеличение пропускной способности каналов, запросы к качеству сигнала требуют внедрения новых сервисов, и мы не должны оставаться в стороне от возможностей, которые предоставляют новые спутниковые технологии. Речь идет о системах нового поколения, это глобальные высокоскоростные низколатентные негеостационарные спутниковые системы (НГСО системы).

Безусловно, коллектив РЦКС будет использовать все открывающиеся сегодня возможности, не отказываясь ни от новых низкорбитальных сервисов, ни от классических спутников геостационарной орбиты (ГСО). В нашем пресс-релизе по этому поводу мы четко заявили о том, что «работа по созданию дополнительного геостационарного спутника продолжается, уже с учётом нового подхода». Хочу отметить, что мы не планируем противопоставлять один сервис другому (низкоорбитальный против ГСО). Считаю, что наиболее оптимальным будет использование обеих систем, дополнение их друг другу.

Отказ от проекта «Kazsat-2R» не скажется негативно на планах по развитию отечественной системы связи. Все стратегические задачи космической системы связи будут исполнены. Действующая группировка «Kazsat» будет в полной мере удовлетворять имеющийся спрос. После завершения срока активного существования спутника «Kazsat-2» (ориентировочно 2024-2025 годы) будет осуществлен перевод сетей государственных органов и силовых служб на «Kazsat-3». Тем самым стратегические задачи, в том числе цифрового телерадиовещания, обеспечения обороноспособности страны будут выполнятся спутником «Kazsat-3», емкость которого достаточна для этих целей. В дальнейшем будет осуществлена плановая замена спутника «Kazsat-3» (ориентировочно в 2029 год) с учетом всех тенденций и развития технологий в полном соответствии с требованиями времени и законодательства РК.

- Каковы перспективные планы АО «РЦКС»?

- В настоящее время перед нашей компанией стоит задача выйти на международный уровень, обеспечить экспорт продукции. Есть начало сотрудничества в этом плане с Киргизией, ожидаем новых работ с операторами спутниковой связи Узбекистана, Таджикистана.

В связи с новыми задачами эффективного использования спутниковых систем Казахстана нас ожидает процесс трансформации. Но думаю, что 17-летний опыт нашего предприятия по созданию и эксплуатации спутниковой системы связи и вещания, мощный и сплоченный коллектив специалистов РЦКС позволит нам идти в ногу с новыми требованиями дальнейшего совершенствования космических систем.

День рождения нашей компании проходит в канун праздника Наурыз. Наш коллектив всегда славился трудовыми успехами, добрыми традициями и преемственностью поколений. Надеюсь, что и в дальнейшем эти отличительные качества АО «РЦКС» останутся с нами. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить с наступающим праздником Наурыз мейрамы и пожелать всем мира и благополучия в наступающем новом году по календарю самой природы.

- Спасибо за интервью, удачи и успехов коллективу Республиканского центра космической связи.