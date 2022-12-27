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    Национальной академии наук РК вернули государственный статус

    27 Декабря 2022, 09:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная академия наук Казахстана станет некоммерческим акционерным обществом со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Соответствующее постановление принято Правительством РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    В числе основных предметов деятельности НАО «Национальная академия наук Республики Казахстан» определены:

    - выработка рекомендаций по определению приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также приоритетных направлений стратегических, фундаментальных и прикладных научных исследований;

    - координация подготовки и издание ежегодного национального доклада по науке;

    - координация подготовки и проведение форсайтных исследований по развитию науки;

    - проведение конкурсов на соискание именных премий и стипендий в области науки;

    - проведение научных исследований в различных областях науки и техники;

    - издание научных журналов, участие в развитии международного научного и научно-технического сотрудничества;

    - участие в популяризации науки и др.

    Финансирование деятельности НАН РК предусмотрено из республиканского бюджета в пределах выделенных бюджетных средств.

    1 июня т.г. на юбилейной сессии Национальной академии наук Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил повысить ее роль, придав государственный статус с финансированием из бюджета. По предложению академиков Правительством была создана Государственная комиссия по трансформации НАН. Ее основной задачей стала выработка единой позиции по основным направлениям деятельности академии.


    Фото: voxpopuli.kz
    Правительство РК Образование Наука
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