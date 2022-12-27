Национальной академии наук Казахстана возвращен государственный статус

27 Декабря 2022, 09:39

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная академия наук Казахстана станет некоммерческим акционерным обществом со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Соответствующее постановление принято Правительством РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В числе основных предметов деятельности НАО «Национальная академия наук Республики Казахстан» определены:

- выработка рекомендаций по определению приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также приоритетных направлений стратегических, фундаментальных и прикладных научных исследований;

- координация подготовки и издание ежегодного национального доклада по науке;

- координация подготовки и проведение форсайтных исследований по развитию науки;

- проведение конкурсов на соискание именных премий и стипендий в области науки;

- проведение научных исследований в различных областях науки и техники;

- издание научных журналов, участие в развитии международного научного и научно-технического сотрудничества;

- участие в популяризации науки и др.

Финансирование деятельности НАН РК предусмотрено из республиканского бюджета в пределах выделенных бюджетных средств.

1 июня т.г. на юбилейной сессии Национальной академии наук Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил повысить ее роль, придав государственный статус с финансированием из бюджета. По предложению академиков Правительством была создана Государственная комиссия по трансформации НАН. Ее основной задачей стала выработка единой позиции по основным направлениям деятельности академии.

Фото: voxpopuli.kz