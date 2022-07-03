Национальному космическому центру столицы исполнилось 12 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 июля 2010 года в столице Казахстана торжественно открыли памятный знак, который положил начало строительству Национального космического центра (НКЦ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Идея создания НКЦ заключается в том, чтобы объединить все технологические процессы - от разработки, производства, испытаний до эксплуатации космических систем и комплексов. Здесь же, в строящемся космическом городке, будут жить и работать специалисты, инженеры и конструкторы космической техники.

«Первый колышек на земельном участке под строительство по проспекту Туран был забит в июне 2009 года, через год был дан старт строительству первого объекта НКЦ - наземного комплекса космической системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и системы высокоточной спутниковой навигации (СВСН) РК. Сегодня здесь уже настоящий космический комплекс», - рассказал Рашит Абдразаков, руководитель службы эксплуатации АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары», принимавший участие в строительстве НКЦ с первых дней.

Сегодня яркий объект с макетами космических кораблей на проспекте Туран стал одним из достопримечательных мест столицы, ее космическим знаком.

Основой НКЦ является уникальный сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов (СБИК КА). Это совместный казахстанско-французский проект с участием мировой корпорации космических технологий «EADS Astrium» (сейчас – «Airbus D&S»). Строительство СБИК КА завершено, до конца 2022 года должна состояться операционная квалификация испытательных участков, после чего он будет готов к эксплуатации.

Что касается национальных космических систем ДЗЗ, СВСН, то они успешно работают. Сегодня услугами космомониторинга и спутниковой навигации пользуются все государственные органы страны, коммерческие структуры, а также частные лица.