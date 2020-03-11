Национальное квалификационное тестирование учителей начнется в апреле - МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередной Национальный квалификационный тест для казахстанских педагогов начнется в апреле. Об этом сообщила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всем известно, что новая система аттестации педагогов внедрена в стране в 2018 году. В рамках Закона «О статусе педагога» вносятся изменения в приказ. Теперь педагоги всех организаций образования, в том числе педагоги дошкольных организаций, школ, учреждений технического и профессионального образования, а также дополнительного образования будут аттестоваться на основании данных правил. Предусмотрено из республиканского бюджета финансирование по данным направлениям для того, чтобы улучшить категорию педагогов при присвоении надбавки к заработной плате от 30 до 50% для всех категорий. Это стало возможным в рамках Закона «О статусе педагога», - рассказала Шолпан Каринова в ходе аппаратного совещания в Министерстве образования и науки.

Она также напомнила, что если до 2020 года категории присваивались только к школьным педагогам, то на сегодня все педагоги в сфере дошкольного, среднего и профессионального и технического образования имеют возможность готовиться к прохождению теста. Вице-министр проинформировала, когда в этом году педагоги могут пройти квалификационный тест.

«В прошлом году в ноябре-декабре 2019 года тест мы впервые провели в компьютерном формате. В этом году также планируется провести тестирование в компьютерном формате. Индивидуальный персональный компьютер будет предоставлен каждому учителю, база вопросов также имеется. На сегодня тесты обновлены. Педагоги будут иметь возможность проходить квалификационное тестирование начиная с апреля текущего года для того, чтобы заработная плата повышалась с 1 сентября», - заявила Ш. Каринова.