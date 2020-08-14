Национальное информагентство Таджикистана «Ховар» поздравило МИА «Казинформ» с вековым юбилеем

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар» поздравило Международное информационное агентство «Казинформ» с вековым юбилеем, передает МИА «Казинформ».

В поздравительном адресе директора НИАТ «Ховар» Саидали Сиддика, отправленном генеральному директору МИА «Казинформ» Аскару Умарову, говорится:

«Уважаемый Аскар Куанышевич!

От имени НИАТ «Ховар» и от себя лично искренне поздравляю Вас и весь коллектив МИА «Казинформ» со 100-летием со дня образования одного из крупных новостных агентств региона!

МИА «Казинформ» по праву считается не только непосредственным очевидцем и неутомимым хронологом прошлого и настоящего дружественного Таджикистану Казахстана, но и активным участником процесса достижения вашей страной успехов за годы независимости, зеркалом братских отношений между Таджикистаном и Казахстаном, заложенных двумя великими личностями – Лидером нации Эмомали Рахмоном и Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

Еще раз поздравляю Вас со знаменательной датой, желаю Вам и Вашему коллективу новых творческих успехов, здоровья и счастья!».