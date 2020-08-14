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    Национальное информагентство Таджикистана «Ховар» поздравило МИА «Казинформ» с вековым юбилеем

    14 Августа 2020, 10:50

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар» поздравило Международное информационное агентство «Казинформ» с вековым юбилеем, передает МИА «Казинформ».

    В поздравительном адресе директора НИАТ «Ховар» Саидали Сиддика, отправленном генеральному директору МИА «Казинформ» Аскару Умарову, говорится:

    «Уважаемый Аскар Куанышевич!

    От имени НИАТ «Ховар» и от себя лично искренне поздравляю Вас и весь коллектив МИА «Казинформ» со 100-летием со дня образования одного из крупных новостных агентств региона!

    МИА «Казинформ» по праву считается не только непосредственным очевидцем и неутомимым хронологом прошлого и настоящего дружественного Таджикистану Казахстана, но и активным участником процесса достижения вашей страной успехов за годы независимости, зеркалом братских отношений между Таджикистаном и Казахстаном, заложенных двумя великими личностями – Лидером нации Эмомали Рахмоном и Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

    Еще раз поздравляю Вас со знаменательной датой, желаю Вам и Вашему коллективу новых творческих успехов, здоровья и счастья!».

    Автор:

    СМИ Таджикистан Дата 100-летие Казинформа
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