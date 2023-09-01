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    Национальная платежная система будет внедрена в 2024 году

    1 Сентября 2023, 12:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Развитие фондового рынка - приоритетная задача. Об этом заявил Глава государства, выступая с Посланием народу на открытии очередной сессии Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

    «Еще одним источником «длинных денег» призван стать фонд, создаваемый в рамках закона о возврате капитала. Все поступающие средства должны быть использованы максимально эффективно и прозрачно для решения общестрановых задач. Следующая приоритетная задача – развитие фондового рынка. В настоящее время в Казахстане функционируют две фондовые биржи, которые во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой. Для нашей финансовой системы это избыточно. В целях повышения емкости и привлекательности внутреннего рынка поручаю проработать вопрос объединения потенциала данных бирж под единым управлением», - отметил Президент РК.

    По слова Главы государства, весьма актуальной финансовой темой остается устойчивость платежных систем. В прошлом году Национальный банк запустил первый компонент Национальной платежной системы – Систему мгновенных платежей, которая на сегодня работает в пилотном режиме.

    «Поручаю Национальному банку в течение 2024 года завершить процесс полноценного внедрения Национальной платежной системы», - заявил Глава государства.

    Автор:

    Артем Волков

    Экономика Послание Президента РК-2023
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