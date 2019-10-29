Национальная комиссия по модернизации рассмотрела ход реализации Послания Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Национальной комиссии по модернизации под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина и с участием председателя Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина рассмотрены вопросы исполнения Общенационального плана мер по реализации Послания Президента РК от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

«Работа Национальной комиссии по модернизации находится на особом контроле Елбасы Нурсултана Назарбаева. Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поручил возобновить деятельность Комиссии. На прошедшем заседании мы выработали план работы Комиссии на 2019-2020 годы, который к настоящему времени согласован с Президентом», — сказал А. Мамин.

О проводимой работе по повышению эффективности работы с обращениями граждан доложил заместитель Генерального прокурора Марат Ахметжанов.

Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры ведется работа по созданию IT-системы «Е-Обращения», которую планируется запустить в пилотном режиме с 2020 года. Проект предусматривает создание единой базы данных заявителей (с помощью ИИН и БИН), в которой будет синхронизирована вся история их обращений к субъектам. Одновременно будет внедрен сервис по оценке качества рассмотрения обращений.

По вопросу совершенствования и повышения прозрачности тарифообразования и защиты прав потребителей в сфере железнодорожных перевозок вице-министр индустрии и инфраструктурного развития А. Ержанов доложил о разработке соответствующего законопроекта. В частности, предусматриваются выстраивание прозрачной системы субсидирования пассажирских перевозок, а также исключение использования схем скрытого транзита и защита прав потребителей услуг подъездных путей.

Комиссия также рассмотрела меры по предотвращению чрезмерной задолженности граждан перед финансовыми организациями, совершенствованию механизмов оказания государственной адресной социальной помощи, пенсионной системы и другие вопросы.

«Глава государства в своем Послании подчеркнул, что эффективный общественный диалог и оперативное реагирование на нужды людей являются главными приоритетами в деятельности государственных органов. С учетом сегодняшнего обсуждения необходимо принять конкретные меры по качественному исполнению поставленных перед нами задач», — сказал А. Мамин.

Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».