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    Национальная гвардия РК опровергла информацию из социальных сетей

    23 Июня 2021, 11:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жалоба солдат воинской части 5573 Национальной гвардии в отношении старшины 12 роты сержанта 3-го класса Д. Т. Смагулова, опубликованная на странице «Жалобы Астана» в социальной сети Инстаграм, не подтверждена. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национальной гвардии РК.

    По факту жалобы командиром воинской части назначено служебное расследование, в рамках которого совместно со службой военной полиции воинской части 5573 проведен социологический опрос военнослужащих по призыву данного подразделения. По результатам анализа обработанной информации факты, отраженные в жалобе, не подтверждаются.

    Старшина 12-й роты сержант 3-го класса Д. Т. Смагулов характеризуется командованием воинской части положительно. Является одним из опытных военнослужащих по своей специальности. Имеет ряд поощрений от руководства Национальной гвардии и командира воинской части 5573. В Национальной гвардии проходит службу с 2004 года. Женат, воспитывает сына.

    В период прохождения службы в грубости по отношению к подчиненным замечен не был.

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    Астана Силовые структуры
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