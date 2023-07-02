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    Национальная библиотека Болгарии высоко оценивает казахские произведения

    2 Июля 2023, 05:15

    СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Болгарии Виктор Темирбаев встретился с директором Национальной библиотеки «Св.Св. Кирил и Методий» Красимирой Александровой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

    В ходе беседы собеседники предметно обсудили широкий спектр сотрудничества между казахстанскими и болгарскими научно-исследовательскими институтами и библиотеками, а также достигли договоренности о проведении совместных мероприятий на площадке Национальной библиотеки.

    Наряду с этим, в целях более широкого ознакомления болгарской общественности с казахской культурой и литературой, казахстанский дипломат передал в фонд Национальной библиотеки, в том числе, для уголка казахской литературы, художественные книги, изданные при участии Посольства на болгарском языке и оставил запись в книге почетных гостей.

    В завершение встречи собеседники условились поощрять взаимный обмен произведениями и поддерживать рабочие контакты по всем вопросам.

    Справочно: Национальная библиотека «Св.Св. Кирил и Методий», основанная в 1879 году, является крупнейшей библиотекой Болгарии. В настоящее время книжный фонд библиотеки насчитывает свыше 8 млн книг и рукописей. В декабре 2022 года в стенах данной библиотеки был открыт уголок казахской литературы.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    МИД РК Культура
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