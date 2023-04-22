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    Национальная академическая библиотека Казахстана оцифровывает 1,5 млн произведений

    22 Апреля 2023, 17:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ежедневно цифровую библиотеку посещают люди более чем из 100 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

    В Национальной академической библиотеке в Астане действует единственная в стране электронная система. Ежедневно цифровую библиотеку посещают люди более чем из 100 стран мира. В свободном доступе сегодня открыто 70 тысяч произведений.

    Директор Национальной академической библиотеки Газиза Нургалиева рассказала об истории создания библиотеки. По ее словам, библиотека открылась в 2004 году как электронная библиотека.

    «Для продолжения традиционного библиотечного дела был создан книжный фонд. Таким образом, мы параллельно ведем как традиционное, так и современное библиотечное дело», - рассказала она.

    Газиза Нургалиева отметила, что Национальная академическая библиотека является одной из двух национальных библиотек Казахстана.

    «Независимо от тематики нам доставляются экземпляры всех книг и журналов, изданных в нашей стране. В настоящее время у нас есть коллекция из 13 тысяч редких изданий», - добавила она.

    Спикер пояснила, что они отдали предпочтение электронной библиотеке и для этого создали специальный раздел и по одному вносили произведения в цифровую среду.

    «На сегодняшний день в электронную библиотеку внесено почти 70 тысяч произведений. Из них 40 тысяч - это книги», - сказала она.

    Газиза Нургалиева рассказала также о будущих планах библиотеки.

    «Во-первых, мы хотим создать единую электронную базу данных более чем 3000 библиотек Казахстана. Это даст возможность пользователям найти информацию о местонахождении какой-либо книги. Кроме того, мы стремимся активировать механизм для тех, кто хочет загружать научные работы в качестве источника, чтобы оплачивать авторские права непосредственно владельцу работы через нашу цифровую библиотеку», - сказала спикер.

    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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