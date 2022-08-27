Начинающие предприниматели Павлодара вернули в бюджет 32,5 млн тенге

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Миллионы тенге вернули в бюджет начинающие предприниматели Павлодара. Им выдавали безвозмездные гранты на открытие собственного дела, но не успели реализовать проекты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

До 5 млн тенге в качестве помощи от государства выдают через областное управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития. Получатели гранта должны реализовать проекты за 18 месяцев. Если предприниматели не успели или использовали средства на другие цели, они должны вернуть деньги.

«Субъекты малого предпринимательства возвратили в бюджет 32,5 млн тенге по 11 проектам, – рассказал руководитель отдела управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Дархан Ермагамбетов. – В работе у судебных исполнителей находится еще 12 проектов или 26,2 млн тенге».

Основными причинами возврата грантов назвали нецелевое использование гранта, снятие денежных средств со счета, приобретение оборудования наличным путем, несвоевременное выполнение условий договора.

В основном бизнесмены берут гранты на проекты в сфере легкой, мебельной, пищевой, строительной промышленности, а также в таких направлениях, как сельское хозяйство, туризм и оказание услуг.

Кроме городских, нереализованными остались проекты в Баянаульском, Майском, Железинском, Павлодарском районах и районе Аккулы.

В регионе зарегистрировано более 50 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. В этом году поддержку от государства в виде безвозмездных грантов получили семь предпринимателей.

С 16 сентября по 20 сентября принимают документы для участия в очередном конкурсе госгрантов.



