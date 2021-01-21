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    Начинается важный этап по развитию отраслевой журналистики – Аида Балаева

    21 Января 2021, 15:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первые 50 журналистов государственных и частных СМИ начинают обучение в Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова в феврале текущего года. Сегодня в Алматы министр информации и общественного развития РК Аида Балаева посетила КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИОР РК.

    Напомним, что Министерство информации и общественного развития приступило к реализации Меморандума о сотрудничестве в области развития отраслевой журналистики, подписанного с КазНМУ. Основной повесткой встречи стало обсуждение Специального плана по обучению специалистов медиасферы на 2020-2021 годы.

    По результатам встречи была достигнута четкая договоренность с руководством университета о том, что уже в феврале 2021 года более 50 журналистов государственных и частных СМИ на базе вуза начнут работу по повышению уровня навыков и знаний для достижения высокого качества выпускаемых материалов о медицине.

    Аида Балаева акцентировала внимание на том, что начинается важный этап в работе по развитию отраслевой журналистики. Министр подчеркнула, что в процессе обучения в качестве коучей активную работу должны проводить ведущие эксперты как из области журналистики, так и медицины.

    В 2021 году будет идти комплексная работа по подготовке отраслевых журналистов. В рамках этой работы будут проведены мероприятия по мониторингу современных тенденций медиасферы и запросов СМИ в части обучения специалистов той или иной отрасли, созданию мультимедийной образовательно-информационной платформы, проведению долгосрочных и краткосрочных обучающих курсов.

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    Алматы Образование Вузы СМИ Здравоохранение Другие государственные органы Общество
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