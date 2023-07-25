Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Начаты работы по очистке дна Шардаринского водохранилища

    25 Июля 2023, 15:09

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии и природных ресурсов РК в рамках поручения Главы государства приступило к очистке дна Шардаринского водохранилища, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Водохранилище построено в 1966 году и является третьим по площади в стране, говорится в сообщении. Последняя батиметрическая съемка (процесс сбора данных о глубинах) Шардаринского водохранилища проводилась в 1977 году, тогда объем водохранилища составлял 5,2 млрд м3.

    Со временем дно водохранилища постепенно заилилось, что привело к изменению в объеме водохранилища (за последние 55 лет заиление составляет около 20%). Проведение новой батиметрической съемки вызвано необходимостью определения настоящего объема водохранилища.

    На сегодняшний день начаты изыскательские работы, со дна водохранилища взяты пробы, которые направлены в лабораторию для определения соотношения ила и песка. Тогда как утилизация иловых отложений требует применения иных технологий.

    Такие работы в республике проводятся впервые и это должно помочь устранению дефицита воды в южных регионах.

    Справочно: На сегодняшний день Шардаринское водохранилище: - приток - 94 м3/сек, - объем составляет-1 993 млн. м3, - сброс воды- 612,15 м3 / сек, в т.ч: - Кызылкумский канал – 100 м3 / сек - река Сырдарья-500 м3 / сек - Маш.канал-11,5 м3 / сек - НС Карасакал-0,65 м3 / сек

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Туркестанская область Экология Минэкологии Природа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда в Алматы избавятся от дизельных автобусов
    Около 100 кг рыбы изъяли у браконьера жамбылские полицейские
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах страны
    Площадь парковых зон в Алматы к 2025 году увеличится на 180 гектаров
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области