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    Начато строительство третьей нитки магистрального газопровода Бухара-Урал в Актюбинской области

    21 Июля 2023, 18:15

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области стартовала реализация масштабного проекта по строительству третьей нитки магистрального газопровода «Бухара-Урал». Необходимость увеличения пропускных мощностей газотранспортной системы в регионе назрела давно. К примеру, минувшей зимой две существующие нитки были загружены на 170%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В торжественной церемонии по случаю старта проекта, прошедшей в Хромтауском районе, принял участие аким Актюбинской области Ералы Тугжанов. Глава региона отметил, что проект, общей стоимостью 43 млрд тенге, имеет особое значение для дальнейшего экономического и социального развития области, газификации новых производственных предприятий и жилых массивов г. Актобе, населенных пунктов. «Благодаря поддержке Главы государства мы приступили к реализации жизненно важного для региона проекта.

    Существующие подводящие газопроводы были построены еще в 60-80-х годах прошлого века. Сегодня, в связи с активным развитием региона и ростом численности населения, требуется увеличение газоподводящих мощностей. В настоящее время газоснабжение города Актобе, прилегающих населенных пунктов и промышленных объектов осуществляется из магистрального газопровода «Бухара-Урал». Мощность новой третьей нитки газопровода-отвода составит 526 тыс. кубометров в час. Объемы газа будут направлены на развитие региона. Необходимо завершить реализацию данного проекта в самые сжатые сроки», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

    Общая протяженность третьей нитки газопровода-отвода составит 165 километров, годовая мощность – 2,4 млрд кубометров. В строительстве будут заняты более 330 человек. Срок реализации проекта – 17 месяцев, но подрядчик обещает завершить работы с опережением в 2024 году. Отмечается, что пропускная способность нового газопровода-отвод закроет потребность Актюбинской области на 50 лет. При этом, его строительство позволит в ближайшие годы реализовать 30 крупных инвестиционных проектов на сумму 3 трлн тенге.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Строительство Газификация
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