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    Начато строительство многофункционального спортивного комплекса в Уральске

    28 Июля 2023, 14:15

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - «В ходе мартовского рабочего визита глава государства дал поручение по строительству многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в г. Уральске» - сказал на закладке фундамента аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Для выполнения этой задачи был выделен земельный участок в динамично развивающемся 10-м микрорайоне города. Именно там сегодня был заложен первый фундамент спортивного комплекса, который имеет большое значение для региона. Это официальное начало строительства спортивного комплекса.

    В данном комплексе будут созданы полноценные условия для занятий всеми видами спорта спортсменам разного возраста.

    «Уверен, что юные спортсмены, продолжившие путь старшего поколения, будут тренироваться в этом спортивно-оздоровительном комплексе, совершенствовать свое спортивное мастерство, добиваться высоких результатов на мировых соревнованиях и оправдывать ожидания страны. Помимо новой арены, в соответствии с поручением Главы государства в 9 районах введены в эксплуатацию спортивные комплексы и строятся 4 комплекса. До конца 2024 года мы будем охватывать все районы физкультурно-оздоровительным комплексом», - обратился на торжественном открытии к уральцам аким области.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Западно-Казахстанская область Акимат Спорт Строительство
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